‘Piri Reis’ Tayland yolcusu

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tayland Krallığı Kültür Bakanlığının, 2018’in Eylül ayında “Karşılıklı Kültür Yılı Niyet Bildirgesi” imzalaması ile başlayan “2018 Türkiye-Tayland Karşılıklı Kültür Yılı” etkinlikleri kapanışı, yarın, Piri Reis balesi ile yapılacak. Osmanlı’nın yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan denizlerin piri Muhyiddin Piri Bey’in hayatının görsel bir şölenle anlatıldığı Piri Reis balesinin müzikleri Can Atilla, koreografi ve librettosu Armağan Davran ve Volkan Ersoy’a ait.