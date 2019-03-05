Prof. Kemal Karpat’ın bilim yolculuğuna bakış
Osmanlı ve Türkiye tarihi alanındaki çalışmaları ve literatüre kazandırdığı sayısız eseriyle dünya çapında tanınan tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat, 6 Mart’ta İstanbul Şehir Üniversitesi’nde düzenlenecek etkinlikle anılacak.
Geçen ay 96 yaşında vefat eden ünlü bilim adamının hayat hikayesinin ve eserlerinin konuşulacağı toplantıya çok sayıda akademisyen katılacak. Etkinlik Şehir Üniversitesi’nin İstanbul’daki Dragos Kampüsünde düzenlenecek.
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