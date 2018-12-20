Romanda aykırı bir ses İpini Koparan
Yazar Ahmet Can, sorunlu ve esrarengiz bir adamı anlattığı yeni romanı ‘İpini Koparan’da, aykırı bir üslup denemesinin peşinden gidiyor.
İlk olarak ‘Zeval’ adlı eseriyle edebiyat dünyasına giriş yapan yazar Ahmet Can’ın ikinci romanı ‘İpini Koparan’ raflardaki yerini aldı. Profil Kitap’tan çıkan roman, çocukluk aşkının peşinde ömrünü tüketen bir ‘akıl hastasını’ konu alıyor. Yazar, ilk romanı Zeval’de geniş biçimde işlediği aşk ve kadın-erkek ilişkilerine, yeni romanıyla bambaşka bir pencere açıyor.
HAYAL İLE GERÇEK
Çocukluk arkadaşı Hayal’e duyduğu aşkla kavrulan isimsiz başkarakterin bazen ürkütücü, bazen de okuru ‘koparacak’ kadar gülünç serüveni, romanı akıcı hale getiriyor. Gerçeklik algısını büyük ölçüde yitirmiş olan isimsiz kahraman, delilik ile dahilik arasındaki o mayınlı arazide gezinirken, ruhuna ince bir sızı gibi yayılan sancılara okuru da ortak ediyor. Agresif dili ve provokatif üslubuna rağmen melodramatik bir hal alan romanda kendisiyle ilgili çok az bilginin bulunduğu başkarakterin hayatı, acıklı bir hikâye olmaktan öte, okuyanı rahatsız edici yönüyle dikkat çekiyor. Yazarın tedirgin edici Kafkaesk üslubu, okuru romandaki karakterlerle yakınlaştırma çabası ile birleşiyor.
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