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Sahnedeki hayalet

Devlet Tiyatroları’ında ilk kez bir korku hikayesi izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Ankara’da sahnelenen ‘Siyahlı Kadın/Bir Hayalet Oyunu’ için 13 yaş sınırlaması var. 

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Devlet Tiyatrolarınca (DT), ilk kez bir korku hikayesi izleyiciyle buluşturuluyor. Susan Hill’in 1983’te yazdığı, 1987’de tiyatroya uyarlanan gerilim romanı “Siyahlı Kadın/Bir Hayalet Oyunu”, Ankara Devlet Tiyatrosunca Akün Sahnesi’nde sergileniyor.  Sıra dışı şekilde başlayan oyun, ses ve ışık efektlerinin yanı sıra gerilim unsurları barındıran dekoru ve sürprizli akışıyla seyirciye farklı bir deneyim yaşatıyor. Hikayenin temelinde, toplumsal baskı nedeniyle evlilik dışı dünyaya getirdiği çocuğundan vazgeçmek zorunda kalan kadının acıları yer alıyor. Çocuğu ve kendisi öldükten sonra kadının hayalet olarak ortaya çıkması, oyunun gerilim grafiğini yükseltiyor.      

 

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