Şan şöhret hikaye, mühim olan insanlık
Oyuncu ve yönetmen Haluk Piyes: En iyi insan, başka insana faydalı olandır. Mükemmel biri değilim ama toplumsal konularda tavizim sıfır.
Oyuncu ve yönetmen Haluk Piyes, 8’inci Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında sevenleriyle bir araya geldi. Jüri üyesi olduğu festival kapsamında gerçekleştirilen “minder söyleşileri”ne katılan sanatçı, “Burada oyunculuğa, şan, şöhrete merak salan arkadaşlarımız varsa hemen bütün hayallerini kıracağım, çünkü ne iş yaparsanız yapın işin kendisi veya getirisi başka insana faydalı olmalıdır. Sonuçta bizim kültürümüzde, inancımızda başka insanlara faydalı olan insan, en hayırlı insandır. Ben de bu düşünceyle yola çıktım” diye konuştu.
SEYİRCİNİN PARASI ÇALINIYOR
Sanatın topluma faydalı olması gerektiğini söyleyen Piyes, ‘Sanatçı da toplumdaki problemleri, sıkıntıları gösteren, anlatan, perdeye taşıyan insandır’ dedi. Zamanımızda bu türden sanatçıların azaldığını dile getiren Piyes, küfüler savuran, orasını burasını kaşıyan tiplemelerle seyircinin parasının çalındığını söyedi. Toplumsal konularda asla taviz vermeyeceğini anlatan Piyes, “Paranızı çalmak isteyen, ahlaktan, birlik ve beraberlikten etmek isteyen bir sürü organizasyon araçları var. Bizim bunlara kanmamamız lazım. Hiçbirimiz mükemmel değiliz ama toplumda hal ve hareketlerimize dikkat etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.
‘Yavrum iyi ki haram para yemedin!’
Seçiciliği nedeniyle birçok projeyi reddettiğini anlatan Haluk Piyes, böylelikle milyonlarca lira kaybettiğini ancak pişman olmadığını söyledi. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yalan yanlış marka reklamlarında oynamadığını dile getiren Piyes, ‘İnsanlara yalan aşılayamam, kandıramam, midem o kadar geniş değil’ dedi ve ekledi: ‘Allah’tan annem de beni yalnız bırakmıyor ve diyor ki; ‘Yavrum iyi ki o haram paraları yemedin.’
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