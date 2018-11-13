Şan şöhret hikaye, mühim olan insanlık

Oyuncu ve yönetmen Haluk Piyes, 8’inci Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında sevenleriyle bir araya geldi. Jüri üyesi olduğu festival kapsamında gerçekleştirilen “minder söyleşileri”ne katılan sanatçı, “Burada oyunculuğa, şan, şöhrete merak salan arkadaşlarımız varsa hemen bütün hayallerini kıracağım, çünkü ne iş yaparsanız yapın işin kendisi veya getirisi başka insana faydalı olmalıdır. Sonuçta bizim kültürümüzde, inancımızda başka insanlara faydalı olan insan, en hayırlı insandır. Ben de bu düşünceyle yola çıktım” diye konuştu.

SEYİRCİNİN PARASI ÇALINIYOR

Sanatın topluma faydalı olması gerektiğini söyleyen Piyes, ‘Sanatçı da toplumdaki problemleri, sıkıntıları gösteren, anlatan, perdeye taşıyan insandır’ dedi. Zamanımızda bu türden sanatçıların azaldığını dile getiren Piyes, küfüler savuran, orasını burasını kaşıyan tiplemelerle seyircinin parasının çalındığını söyedi. Toplumsal konularda asla taviz vermeyeceğini anlatan Piyes, “Paranızı çalmak isteyen, ahlaktan, birlik ve beraberlikten etmek isteyen bir sürü organizasyon araçları var. Bizim bunlara kanmamamız lazım. Hiçbirimiz mükemmel değiliz ama toplumda hal ve hareketlerimize dikkat etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.