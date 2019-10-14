24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8978
  • 6,5082
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Sanata bir adım daha

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, kültür sanat çalışmaları kapsamında tiyatro kulübü açtı. Yakaza Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Birol Cürgül yönetiminde oyunculuk, drama ve diksiyon derslerinin verileceği kurs ücretsiz olacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yakaza Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Birol Cürgül, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin kültür sanat çalışmaları kapsamında bir tiyatro kulübü açtıklarını belirterek, “Her gencin kültür ve sanatla buluşması gerektiğine inanıyoruz” dedi. ÖNDER Kültür Sanat Komisyonu bünyesinde devam eden çalışmalara değinen Birol Cürgül, “Müzikten karikatüre, grafitiden edebiyata farklı alanlara yönelik kültür ve sanat çalışmaları ile eğitimler yapıyoruz” diye konuştu.      

SANAT HERKESE LAZIM

Bu eğitimlerin yeni alanlarla genişletmeye çalıştıklarını dile getiren Cürgül, “Her gencin kültür ve sanatla buluşması gerektiğine inanıyoruz. ÖNDER olarak kendi bünyemizdeki, hedef kitlemiz olan İmam Hatip gençliğine yönelik bu tür bir çalışma yapmayı kendimize görev bildik” dedi.      

Cürgül, 19 Ekim Cumartesi günü başlayacak eğitim sürecini ilk olarak İmam Hatip Liselerinde okuyan erkek öğrenciler için düşündüklerini, zamanla çerçevesinin genişleyebileceği değerlendirmesine bulundu.      

Kültür ve sanat eğitiminin tüm insanlar için zaruri bir şey olduğunun altını çizen Cürgül, “Elbette insanlar mesleki olarak farklı alanlara yönelebilir. İlla kültür sanatı mesleki olarak düşünmeleri de gerekmeyebilir. Ama kültür ve sanatla meşgul olan, bu eğitimleri alan, bu alandaki faaliyetleri izleyici olarak da olsa takip edenler bireysel olarak kendi hayatlarına çok güzel katkılar sağlayacaktır” diye konuştu. 

ÖNDER Tiyatro Kulubü’ne ücretsiz kayıt yapılabilecek. Kayıt için, 16 Ekim’e kadar derneğin www.onder.org.tr adresindeki başvuru formunun doldurulması yeterli oluyor. Her Cumartesi 13.00-16.00 saatleri arasında derneğin genel merkezinde yapılacak eğitimler, 18 Nisan 2020’ye kadar devam edecek. 

Suriye Milli Ordusu komutanları Tel Abyad´da sevinç gözyaşları döktü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Beyoğlu'nda patlama sesi polisi harekete geçirdi

Beyoğlu'nda patlama sesi polisi harekete geçirdi

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Böyle kutladılar! Tel Abyad minarelerinde tekbir sesleri

Böyle kutladılar! Tel Abyad minarelerinde tekbir sesleri

Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu

Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu

At çiftliği alev alev yandı

At çiftliği alev alev yandı

Suçüstü yakalandılar! Kaymakam ormanda gezerken fark etti

Suçüstü yakalandılar! Kaymakam ormanda gezerken fark etti

Fatih'te ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

Fatih'te ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

Şule Çet davasında yeni gelişme!

Şule Çet davasında yeni gelişme!
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Çavuşoğlu´ndan ´Akıncı´ya şiirli cevap!

Bakan Çavuşoğlu´ndan ´Akıncı´ya şiirli cevap!

Ünlü düşünürlerin Türkler hakkında söylediği sözler

Ünlü düşünürlerin Türkler hakkında söylediği sözler

Mehmetçiğin gücüne güç katacak! Yerli 'bomba atarlar' teslim edildi

Mehmetçiğin gücüne güç katacak! Yerli 'bomba atarlar' teslim edildi

Ford Focus ST Line sürüş izlenimi: Teknolojik devrimin orta noktasındayız

Ford Focus ST Line sürüş izlenimi: Teknolojik devrimin orta noktasındayız

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA