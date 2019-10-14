Sanata bir adım daha

Yakaza Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Birol Cürgül, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin kültür sanat çalışmaları kapsamında bir tiyatro kulübü açtıklarını belirterek, “Her gencin kültür ve sanatla buluşması gerektiğine inanıyoruz” dedi. ÖNDER Kültür Sanat Komisyonu bünyesinde devam eden çalışmalara değinen Birol Cürgül, “Müzikten karikatüre, grafitiden edebiyata farklı alanlara yönelik kültür ve sanat çalışmaları ile eğitimler yapıyoruz” diye konuştu.

SANAT HERKESE LAZIM

Bu eğitimlerin yeni alanlarla genişletmeye çalıştıklarını dile getiren Cürgül, “Her gencin kültür ve sanatla buluşması gerektiğine inanıyoruz. ÖNDER olarak kendi bünyemizdeki, hedef kitlemiz olan İmam Hatip gençliğine yönelik bu tür bir çalışma yapmayı kendimize görev bildik” dedi.

Cürgül, 19 Ekim Cumartesi günü başlayacak eğitim sürecini ilk olarak İmam Hatip Liselerinde okuyan erkek öğrenciler için düşündüklerini, zamanla çerçevesinin genişleyebileceği değerlendirmesine bulundu.

Kültür ve sanat eğitiminin tüm insanlar için zaruri bir şey olduğunun altını çizen Cürgül, “Elbette insanlar mesleki olarak farklı alanlara yönelebilir. İlla kültür sanatı mesleki olarak düşünmeleri de gerekmeyebilir. Ama kültür ve sanatla meşgul olan, bu eğitimleri alan, bu alandaki faaliyetleri izleyici olarak da olsa takip edenler bireysel olarak kendi hayatlarına çok güzel katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.

ÖNDER Tiyatro Kulubü’ne ücretsiz kayıt yapılabilecek. Kayıt için, 16 Ekim’e kadar derneğin www.onder.org.tr adresindeki başvuru formunun doldurulması yeterli oluyor. Her Cumartesi 13.00-16.00 saatleri arasında derneğin genel merkezinde yapılacak eğitimler, 18 Nisan 2020’ye kadar devam edecek.