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Kültür Sanat

Sanatçı Ayşe Betil'in ilk kişisel sergisi 'Ellerimde İnsan Lekeleri' yoğun ilgi gördü

11-17 Kasım tarihlerinde Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda gerçekleşen, çağdaş resim sanatçısı Ayşe Betil'in ilk kişisel sergisi “Ellerimde İnsan Lekeleri”, sanatseverlerin ilgi odağı oldu.

30 Kasım 2022 Çarşamba 15:41 - Güncelleme:
Sanatçı Ayşe Betil'in ilk kişisel sergisi 'Ellerimde İnsan Lekeleri' yoğun ilgi gördü
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11 Kasım akşamı gerçekleşen açılış etkinliklerinde onlarca sanatsever serginin ve müzik dinletisinin keyfini çıkarırken, sonraki günlerde de ziyarete açık olan sergiye gösterilen yoğun ilgi dikkat çekti. Yüzlerce ziyaretçinin gezdiği sergide birbirinden farklı tam 65 eser yer aldı.

Sergilenen eserlerdeki insan figürlerinin gözlerinden yansıyan derin ve anlamlı duygular, sergi alanında çarpıcı bir etki yaratırken yağlı boya, kara kalem ve karışık teknik kullanılarak yapılan eserlerin her biri ziyaretçiler tarafından olumlu yorumlarla karşılandı.

Eserleri görenlerin "İnsanların dış görünüşlerini değil hislerini aktaran, renklerden kelimeler ve duygular yaratan sergi." diye tabir ettiği ve tıpkı Sanatçı Betil'in tasvir ettiği gibi, dış dünyayı dışarıda bırakıp insana yepyeni bir dünya sunan serginin atmosferi görülmeye değerdi.

Bu yıldan başlamak üzere klasikleşecek olan sergi, önümüzdeki yıllarda farklı eserleri yine ziyaretçileriyle buluşturacak. Her yıl Aralık ayının ilk haftalarında Ortaköy'de, Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda gerçekleştirilmesi planlanan sergide bir sonraki senenin konsepti şimdiden merak konusu.

  • Ayşe Betil
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