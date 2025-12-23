İSTANBUL 13°C / 7°C
Kültür Sanat

Sanatçı Burhan Özer'den yeni sergi: “Işığın Düştüğü Yer” PonART Akademi Galeri'de açıldı

Ressam Burhan Özer'in ışık, su ve renk ilişkisinin derinliklerine odaklanan son dönem çalışmaları ‘Işığın Düştüğü Yer' sergisinde sanatseverlerle buluştu.

23 Aralık 2025 Salı 11:24
Sanatçı Burhan Özer'den yeni sergi: “Işığın Düştüğü Yer” PonART Akademi Galeri'de açıldı
Sulu boya sanatının usta ismi Burhan Özer, yeni kişisel sergisi "Işığın Düştüğü Yer" ile sanatseverleri ışığın izinde bir yolculuğa davet ediyor. PonART Akademi Galeri'de gerçekleşen sergi, sanatçının ışık, su ve renk ilişkisinin derinliklerine odaklanan son dönem çalışmalarından oluşuyor.

Burhan Özer, ışığın mekân, su ve algı üzerindeki etkisini; sulu boyanın akışkan yapısıyla buluşturan özgün tekniğiyle güçlü bir anlatım dili kuruyor. Sulu boya çalışmalarda renk kullanımı sınırlı tutulmak istenir. Bir anlamda daha az renk tercih edilir. Oysa Burhan Özer, eserlerinde bu sınırı aşıyor. Adeta "rengin kaynağı ışıktır" sözü eserlerinde bir kere daha kanıtlanıyor.

Bu özel sergi, 7 Ocak 2026'ya kadar PonART Akademi Galeri'de ziyarete açık olacak.

BURHAN ÖZER KİMDİR?

Sanatçı 1961'de doğdu, ilk, orta ve liseyi Adana'da tamamladı. 1986'da Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümüne derece ile girdi. İlk sergisini bu dönemde açık hava sergisi olarak gerçekleştirdi. 1991 yılında Prof. Adnan Çoker Atölyesi'nden mezun oldu. Yurtiçi ve yurt dışında 80'in üzerinde sergi açtı. Alvaro Castagnet, Joseph Zbukvic, Alexander Zybin, Nuwka Ivanova, Işıl Özışık gibi yerli ve yabancı katılımcılarla çok sayıda workshop düzenledi.

