16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8305
  • 6,5659
  • 238.881
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Sanatçı İbrahim Tatlıses'ten öğrencilere destek: Şimdi Oxford ayağa geliyor

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup öğrencinin yazdığı ve geliri Şanlıurfa'da bir ilkokula bağışlanacak kitabın tanıtımına katıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu 3-A sınıfı öğrencilerinin, "Minik eller büyük kalpler" adı verilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında yazdıkları "Arılar Ülkesi -2" kitabının tanıtımı Nurol Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Etkinliğe katılan sanatçı İbrahim Tatlıses, çocukların gösterisini izledi.

Tatlıses, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencileri yönetmen gözüyle izlediğini ve çok beğendiğini söyledi.

Sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Tatlıses, projeye sahip çıkıp desteklemeye devam belirtti.

Yeni neslin çok zeki ve akıllı olduğuna dikkati çeken Tatlıses, şunları söyledi: "Ben okula gidemedim, öğretmenim olmadı. Benim okulum olmadı. Oxford vardı da biz mi okumadık yani? Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı sağ olsun bir yerde anlatıyor diyor ki 'Bir dostumun dediği gibi Oxford vardı da biz mi gitmedik?' Şimdi Oxford ayağa geliyor. Hakikaten her köyümüzde okul var şimdi. Çok iyi bir ülkede yaşıyorsunuz. Memleketinizi, bayrağınızı, annenizi, babanızı, arkadaşlarınızı sevin."

Memleketine okul yaptığını hatırlatarak bundan onur duyduğunu dile getiren Tatlıses, "Cem Yılmaz 'Eğitim şart' diyor ya hakikaten eğitim şart." diye konuştu.

Sınıfın öğretmeni Mahire Demirsoy ise bin 500 adet basılan kitabın gelirinin Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Hırbetsode İlkokulu'na bağışlanacağı belirtti.

Sri Lanka’da kilise ve otellere eş zamanlı patlamalar: 138 ölü, 400 yaralı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dışişlerinden Astana açıklaması

Dışişlerinden Astana açıklaması

Vali Yerlikaya: 18 bina ve çevresinde risk analizi yapılacak

Vali Yerlikaya: 18 bina ve çevresinde risk analizi yapılacak

Murat Çiçek'in acı günü

Murat Çiçek'in acı günü

Muğla'da korkutan deprem

Muğla'da korkutan deprem

Osmaniye'de dehşet

Osmaniye'de dehşet

AK Parti: YSK'ya bugüne kadar verilmiş en kapsamlı dosyayı sunduk

AK Parti: YSK'ya bugüne kadar verilmiş en kapsamlı dosyayı sunduk

Libya'da sıcak gelişme

Libya'da sıcak gelişme

Çavuşoğlu: Petrolü herhangi bir ülkeden almayı teklif etmek haddini aşmaktır

Çavuşoğlu: Petrolü herhangi bir ülkeden almayı teklif etmek haddini aşmaktır
 

POPÜLER HABERLER

Jandarma´dan 23 Nisan klibi

Jandarma´dan 23 Nisan klibi

Milli gururumuz Bayraktar, Ukrayna'da operasyonel oldu

Milli gururumuz Bayraktar, Ukrayna'da operasyonel oldu

Dördüncü çocuk işareti

Dördüncü çocuk işareti

5 gün sonra tarih oluyor

5 gün sonra tarih oluyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA