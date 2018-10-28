Sanatçılar elif gibi düzgün olsaydı…

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, dünyada 2-3 yenilikçi sanatsever kitlenin olduğunu belirterek, “Bunlardan birisi bizim seyircimiz. Bizim seyircimiz yeniliğe açık. Onu talep ediyor.” dedi.

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Sanatın Ustaları Konuşuyor” konulu söyleşiye katılan sanatçı, 4 yaşında müziğe başladığını söyledi. Annesinin piyano çaldığını belirten Uğurlu, “Evde piyano vardı. Babam şairdi ve kelime üreticisiydi. Necip Fazıl, İbrahim Balaban, Oğuz Tansel, Edip Cansever, Metin Eloğlu, Sabahattin Kudret Aksal evimize gelirdi. Bizim evimizde her 15 günde bir cuma akşamları bir sofra hazırlanırdı. O sofra etrafında edebiyat, sanat, müzik, resim ve en sonunda da Anadolu sevdası konuşulurdu. Bugün her şey konuşuluyor ama o çıtaya öykünen kitlelerde artık Anadolu sevdası biraz azaldı. Az konuşuluyor.” diye konuştu.

‘Kültür misyoneri’

Batı’daki konservatuarlarda okuyan bazı yabancı öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde batının kültürel misyoneri gibi çalıştıklarına dikkat çeken Uğurlu ‘Batı bunu özellikle ve Avrupa kültürü başat kültür olsun diye bir program çerçevesinde yapıyor’ dedi. Türkiye’deki bazı sanatçılarında batının misyoneri gibi çalıştığını ifade eden Uğurlu ‘Bu ülkenin sanatçıları Karahisari’nin çizdiği elif kadar düzgün ve ülkelerine, kültürlerine karşı aşkla dolu veya saygılı olsalardı bugün çok farklı yerde olurduk’ dedi.