Sanatsal ‘Tavaf’

Müslümanların Kabe-i Muazzama’daki ibadetlerini konu alan “Tavaf” resim ve heykel sergisi açıldı. Koşuyolu’ndaki Kelimat Sanat Evinde sanatçı Ertuğrul Berberoğlu’nun 2 yıllık çalışması sonucu ortaya çıkan 60’a yakın eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Çocukluğundan bu yana merak ettiği bir konu üzerinde çalıştığını belirten Berberoğlu, “Çocukluğumda köyden birileri hacca gidip geliyordu. Gittikleri hal ile döndükleri hal aynı değildi ve bu benim için bir merak konusu oldu. Çünkü kişiliklerinde de bir değişim gördüm. Bir sanatçı olarak kendi kültürümü de yansıtmam gerekiyor” şeklinde konuştu.

SUFİ HİSLERLE YAPILDI

Kelimat Sanat Evi Sanat Direktörü Adnan Al Ahmad ise serginin çalışmalarına 2017’de başladıklarını söyledi. Ahmad, çalışmaları esnasında sanatçı Berberoğlu’nun yüksek sufi bir his yaşadığını, hissettiği kutsal hislerin her tabloya ayrı ayrı yansıdığını sözlerine ekledi.

Galerinin 3 katında 60’a yakın eserle izlenime sunulan sergi, 12 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.