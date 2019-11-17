Şanghay’da İstanbul fotoğrafları
İstanbul’dan fotoğraf karelerinin yer aldığı bir sergi Çin’in Şanghay kentinde sanatseverlerin izlenimine sunulacak.
Türkiye’nin Şanghay Başkonsolosluğu ve Şanghay Sanat Koleksiyonu Müzesinin organize ettiği sergide fotoğraf sanatçısı Mustafa Dedeoğlu’ na ait İstanbul fotoğrafları yer alacak. Şanghay Sanat Koleksiyonu Müzesinde bir ay boyunca sanatsevelerin beğenisine sunulacak serginin açılışı 20 Kasım Çarşamba günü gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında Mustafa Dedeoğlu, Şanghay Kütüphanesinde İstanbul fotoğraflarına dair söyleşi yapacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.