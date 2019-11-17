Şanghay’da İstanbul fotoğrafları

Türkiye’nin Şanghay Başkonsolosluğu ve Şanghay Sanat Koleksiyonu Müzesinin organize ettiği sergide fotoğraf sanatçısı Mustafa Dedeoğlu’ na ait İstanbul fotoğrafları yer alacak. Şanghay Sanat Koleksiyonu Müzesinde bir ay boyunca sanatsevelerin beğenisine sunulacak serginin açılışı 20 Kasım Çarşamba günü gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında Mustafa Dedeoğlu, Şanghay Kütüphanesinde İstanbul fotoğraflarına dair söyleşi yapacak.