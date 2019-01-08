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'Şapka çıkarıyorum'

Mehmet Özgür: Sinemada kazanıp tiyatroya yatırım yapan arkadaşlar var.

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Muhteşem yüzyıl, Suskunlar, Söz, Filinta, Abluka, Bana Bir Soygun Yaz, Dört Köşe, Sükut Evi’nin de aralarında bulunduğu birçok dizi ve filmde rol alan sinema ve tiyatro oyuncusu Mehmet Özgür, kültürel gelişmeyi sağlayan gizli güçlerden biri olarak nitelendirdiği tiyatroyu ihmal etmiyor.      

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni de olan Özgür, bir dönem tiyatronun ihmal edildiğini belirterek, son zamanlarda bir uyanış yaşandığını söyledi.

SEVİNDİRİCİ BİR TUTUM

Sinema ve televizyon dünyasından para kazanan oyuncuların tekrar tiyatroya dönüş yaptığını ifade eden Özgür, “Sinemada para kazanmasına rağmen tiyatroya dönen oyuncularımız var hatta bir çoğu sinema alanında kazandığı para ile özel tiyatrolar kurdu, şapka çıkartılacak bir durum. Tiyatronun geleceği açısından sevindirici” dedi.      

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