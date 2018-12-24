Sevinçten ağladım

Ünlü oyuncu Ahmet Yenilmez Başkan Erdoğan’ın açıkladığı Mehmet Akif Ersoy Müze Evi kararını duyunca yaşadığı duyguları anlattı.

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Mehmet Akif Ersoy’un Mısır’dan Türkiye’ye döndüğünde ömrünün son zamanlarını geçirdiği İstiklal Caddesi’nde bulunan Mısır apartmanındaki dairenin kamulaştırılarak Mehmet Akif Ersoy Müze Evi’ne dönüştürüleceği açıklamasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Mehmet Akif Ersoy’un sanatçı, bilim adamı, sporcu, milli mücadeleci ve Osmanlı’nın son dönemindeki entelektüel kimliğiyle eşi benzeri olmayan bir şahsiyet olduğuna vurgu yapan Yenilmez, “Gönül ister ki Almanya’daki Goethe Enstitüsü gibi burada da Mehmet Akif Ersoy adına bir enstitü kurulsun, bunu çok arzu ederim” açıklamasını yaptı.

“Akif’e müracat ettiğiniz zaman birçok şeyin karşılığını buluyorsunuz” diyen Yenilmez, 11 yıllık sürgün hayatı, Anadolu’yu adım adım dolaşması, Çanakkale savaşındaki konuşmaları ve milli mücadeledeki üstün gayretleri sonrasında İkinci Meclis’te yer almayan Akif’in her şey yoluna girdiğinde ülkesini terk etmek zorunda kaldığını ve Mısır’da sürgün hayatı yaşadığını anlattı.