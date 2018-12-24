Sevinçten ağladım
Sanatçı Ahmet Yenilmez: Bu millete unutturulmaya çalışılan milli şair Mehmet Akif Ersoy’un son nefesini verdiği Mısır Apartmanı’ndaki dairenin müze eve çevirilecek olmasını mutluluk gözyaşları ile karşıladım.
Ünlü oyuncu Ahmet Yenilmez Başkan Erdoğan’ın açıkladığı Mehmet Akif Ersoy Müze Evi kararını duyunca yaşadığı duyguları anlattı.
Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Mehmet Akif Ersoy’un Mısır’dan Türkiye’ye döndüğünde ömrünün son zamanlarını geçirdiği İstiklal Caddesi’nde bulunan Mısır apartmanındaki dairenin kamulaştırılarak Mehmet Akif Ersoy Müze Evi’ne dönüştürüleceği açıklamasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Mehmet Akif Ersoy’un sanatçı, bilim adamı, sporcu, milli mücadeleci ve Osmanlı’nın son dönemindeki entelektüel kimliğiyle eşi benzeri olmayan bir şahsiyet olduğuna vurgu yapan Yenilmez, “Gönül ister ki Almanya’daki Goethe Enstitüsü gibi burada da Mehmet Akif Ersoy adına bir enstitü kurulsun, bunu çok arzu ederim” açıklamasını yaptı.
“Akif’e müracat ettiğiniz zaman birçok şeyin karşılığını buluyorsunuz” diyen Yenilmez, 11 yıllık sürgün hayatı, Anadolu’yu adım adım dolaşması, Çanakkale savaşındaki konuşmaları ve milli mücadeledeki üstün gayretleri sonrasında İkinci Meclis’te yer almayan Akif’in her şey yoluna girdiğinde ülkesini terk etmek zorunda kaldığını ve Mısır’da sürgün hayatı yaşadığını anlattı.
‘Korkma’ finali Ankara
Tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez, Mehmet Akif Ersoy’u anlattığı “Korkma” isimli tiyatro oyununu 81 ilde sahneliyor. Son olarak, Tekirdağ, İzmir, Antalya, Konya, Diyarbakır, Van, İstanbul’un ardından Akif’in vefat yıl dönümünde Ankara’da final yapacaklarını dile getiren Yenilmez, ‘’Akif’i en iyi şekilde anlatmak için elimden geleni yapıyorum” diyor.
Vefa ödülü
Başkan Erdoğan, Külliye’de Kültür ve Sanat Ödülleri Töreni’nde Mehmet Akif Ersoy’un evinin müze haline getirileceğini söylemiş, bu yıl Ersoy adına verilen Vefa Ödülü’nü de şairin torunu Selma Argon’a takdim etmişti.
Bir tabelası bile yoktu
Ahmet Yenilmez, Türk milleti için çok değerli olan İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un vefat ettiği İstiklal caddesindeki dairenin, bu zamana kadar bir tabelasının dahi bulunmadığını belirtti. Yenilmez şunları söyledi: “Öleceğinizi anlıyorsunuz ve tek bir arzunuz var, vatan toprağında son nefesinizi vermek. Mısır apartmanına geliyorsunuz, orada 27 Aralık saat 19:45’te son nefesinizi arzunuz olan vatan toprağında veriyorsunuz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın mücadelesi verdiği, bütün dertlere ve engellemelere rağmen medeniyet coğrafyasına açıldığı bu dönemde bizim manifestomuz Akif’tir. Bu yüzden İstiklal caddesinde bir tabelada Mehmet Akif Ersoy müzesi yazmasından ziyade, oranın hem müze hem de sohbet evi olmasını, burada sohbetler yapılmasını arzu ederim. Kendisi aynı zamanda neyzen, ney dinletisi eşliğinde safahat okumaları yapılsın. Kendisi sporcu, dünya şampiyonu pehlivanlarımız var, o gencecik sporcu çocuklarla orada sohbetler yapılsın.”
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