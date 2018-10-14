Şiir en güçlü söz sanatıdır
Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal: Şiir, söz sanatının en güçlü alanıdır. Şiir, düşüncenin süzülmüş olan saf ve son halidir.
Yedi İklim Dergisi tarafından Üsküdar Belediyesi’nin katkısıyla Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi’nde “Şiirle Bir Gün” etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Haksal, dergiyi 1987 yılında dört kişiyle kurduklarını ve bu yolculuğa halen devam ettiklerini söyledi. “Biz sözün anlamını ve değerini bilmekle yükümlüyüz” diyen Ali Haydar Haksal, İslam medeniyetini temsil noktasında söylenen her sözün, atılan her adımın ve her davranışın bir sorumluluğu olduğunu vurguladı.
FAZLALIĞA YER YOK
Haksal, “Şiir, söz sanatının en güçlü alanıdır. Şiir, düşüncenin süzülmüş olan saf ve son halidir. Şiir, diğer sanatlara benzemez, fazlalığı kaldırmaz, gereksiz olana girmez” dedi.
Derginin kurucularından Osman Bayraktar’ın da bir konuşma yaptığı program, usta şairler ve genç şairlerin kendi şiirlerini okuması ve görüşlerini paylaşmasıyla devam etti.
Sosyal medya şairliği var!
Ali Haydar Haksal: Denetimi ve disiplini olmayan bir sosyal medya şairliği var. Herkesin önüne geldiği gibi söyleyebildiği bir şiir dünyası...
Herkes malumatfuruş ama bilgi derinliğinden yoksun, böyle bir dönem yaşanıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.