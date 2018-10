Şiir en güçlü söz sanatıdır   

Yedi İklim Dergisi tarafından Üsküdar Belediyesi’nin katkısıyla Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi’nde “Şiirle Bir Gün” etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Haksal, dergiyi 1987 yılında dört kişiyle kurduklarını ve bu yolculuğa halen devam ettiklerini söyledi. “Biz sözün anlamını ve değerini bilmekle yükümlüyüz” diyen Ali Haydar Haksal, İslam medeniyetini temsil noktasında söylenen her sözün, atılan her adımın ve her davranışın bir sorumluluğu olduğunu vurguladı.

FAZLALIĞA YER YOK

Haksal, “Şiir, söz sanatının en güçlü alanıdır. Şiir, düşüncenin süzülmüş olan saf ve son halidir. Şiir, diğer sanatlara benzemez, fazlalığı kaldırmaz, gereksiz olana girmez” dedi.

Derginin kurucularından Osman Bayraktar’ın da bir konuşma yaptığı program, usta şairler ve genç şairlerin kendi şiirlerini okuması ve görüşlerini paylaşmasıyla devam etti.