Sinema okulları beni kapıdan çevirmişti
Dünya sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Ukraynalı Sergei Loznitsa: İlk başta sinema okulları beni kabul etmedi, matematik okudum. Sezgilerimle film çekmeye başladım.
- AA
6. Boğaziçi Film Festivali tüm hızıyla sürüyor. Film gösterimleri ve sinema söyleşileriyle devam eden festivalin dünkü bölümünde ünlü Ukraynalı yönetmen Sergei Loznitsa ile bir ‘Masterclass’ gerçekleşti. TürkMedya’nın kurumsal iletişim ortaklığında düzenlenen Masterclass’a sinemaseverlerin ilgisi yoğun oldu. Sinema yazarı Murat Tırpan’ın sorularını yanıtlayan Loznitsa, sinema okulları kendisini kabul etmediği için matematik okuduğunu ve film çekmeye sezgileriyle başladığını anlattı. “Yönetmen olmanın en önemli özelliği irade ve irademizi ortaya koymaktır. Yaratmak irade işidir ve bu da yeteneğin bi parçasıdır’ diyen yönetmen sinemaya belgeselle başladığını anlattı.
İNSANLARI KAYDETTİM
Filmlerinden örnekler göstererek yönetmenlik deneyimlerini paylaşan Loznitsa, 1996’da çektiği kısa belgeseli “Today We Are Going to Build a House”tan sahneler izleterek şunları söyledi: “İlk filmimi çekerken ne çekeceğimi biliyordum. Tüm film, insan toplulukları ve durumlarla ilgili. O nedenle kahraman yok. Durumları tespit etmek ve kahramanları, yani insanları kaydetmekti tek yaptığım.’’ İlerleyen zamanlarda kurmaca ile tanıştığını belirten Loznitsa, bir yönetmen için kurmacanın bir zorunluluk olmadığını ancak alternatifler arasında yer aldığını dile getirdi.
OYUNCULAR KONUŞTU
Yönetmen Ömer Faruk Sorak’ın ve sinema ve tiyatro oyuncuları Belçim Bilgin ile Mert Fırat’ın konuşmacı olduğu “Oyuncu Yönetimi” adlı söyleşi ise Yapı Kredi Kültür Sanat’ta yapıldı. Konuşmacıların kendi tecrübelerini paylaştıkları söyleşide Belçim Bilgin “Yönetmenin en çok vakit geçirmesi gereken yer oyuncularla çalıştığı zamandır” dedi. Mert Fırat da “Kontrolü bıraktığın yer en rahat olduğun yerdir. Ben de içinde sadece oyuncusu olarak yer aldığım filmlerde daha rahat oluyorum” yorumunu yaptı.
Festivalin Pazar günkü bölümünde Banu Sıvacı’nın Güverci, Burak Çevik’in Tuzdan Kaide ve Semir Aslanyürek’in ‘Kaos’ filmleri, Ulusal Uzun Metraj Yarışması çerçevesinde hem seyirciyle hem de jüri üyeleriyle buluştu.
Türk sinemasına 58 milyon TL destek
Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yılın eylül ayı itibarıyla Türk sinemasına sağlanan destek miktarı 58,1 milyon liraya ulaştı. Bakanlık verileri ile Cumhurbaşkanlığı 2019 yılına ilişkin programdan derlenen bilgilere göre, sektör için tek fon kaynağı olma özelliğini taşıyan sinema destekleri ile yurt içi ve yurt dışında önemli başarılara imza atan Türk sinemasına milyonlarca liralık kaynak aktarıldı. 2004-2018 yıllarında aktarılan toplam destek miktarı ise 430 milyon liraya ulaştı. Sadece 2017’de verilen destek de 55,7 milyon lira olarak gerçekleşti. Öte yandan bu yılın eylül ayı itibarıyla beyaz perdede 136’sı yerli, toplam 346 film seyirciyle buluştu. 9 aylık dönemde toplam seyirci sayısı 47 milyon olurken, yerli film seyircilerinin oranı 26 milyon oldu. Gişe gelirleri ise sadece 9 ayda 584 milyon liraya ulaştı.
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