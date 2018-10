Sinema okulları beni kapıdan çevirmişti

6. Boğaziçi Film Festivali tüm hızıyla sürüyor. Film gösterimleri ve sinema söyleşileriyle devam eden festivalin dünkü bölümünde ünlü Ukraynalı yönetmen Sergei Loznitsa ile bir ‘Masterclass’ gerçekleşti. TürkMedya’nın kurumsal iletişim ortaklığında düzenlenen Masterclass’a sinemaseverlerin ilgisi yoğun oldu. Sinema yazarı Murat Tırpan’ın sorularını yanıtlayan Loznitsa, sinema okulları kendisini kabul etmediği için matematik okuduğunu ve film çekmeye sezgileriyle başladığını anlattı. “Yönetmen olmanın en önemli özelliği irade ve irademizi ortaya koymaktır. Yaratmak irade işidir ve bu da yeteneğin bi parçasıdır’ diyen yönetmen sinemaya belgeselle başladığını anlattı.

İNSANLARI KAYDETTİM

Filmlerinden örnekler göstererek yönetmenlik deneyimlerini paylaşan Loznitsa, 1996’da çektiği kısa belgeseli “Today We Are Going to Build a House”tan sahneler izleterek şunları söyledi: “İlk filmimi çekerken ne çekeceğimi biliyordum. Tüm film, insan toplulukları ve durumlarla ilgili. O nedenle kahraman yok. Durumları tespit etmek ve kahramanları, yani insanları kaydetmekti tek yaptığım.’’ İlerleyen zamanlarda kurmaca ile tanıştığını belirten Loznitsa, bir yönetmen için kurmacanın bir zorunluluk olmadığını ancak alternatifler arasında yer aldığını dile getirdi.

OYUNCULAR KONUŞTU

Yönetmen Ömer Faruk Sorak’ın ve sinema ve tiyatro oyuncuları Belçim Bilgin ile Mert Fırat’ın konuşmacı olduğu “Oyuncu Yönetimi” adlı söyleşi ise Yapı Kredi Kültür Sanat’ta yapıldı. Konuşmacıların kendi tecrübelerini paylaştıkları söyleşide Belçim Bilgin “Yönetmenin en çok vakit geçirmesi gereken yer oyuncularla çalıştığı zamandır” dedi. Mert Fırat da “Kontrolü bıraktığın yer en rahat olduğun yerdir. Ben de içinde sadece oyuncusu olarak yer aldığım filmlerde daha rahat oluyorum” yorumunu yaptı.

Festivalin Pazar günkü bölümünde Banu Sıvacı’nın Güverci, Burak Çevik’in Tuzdan Kaide ve Semir Aslanyürek’in ‘Kaos’ filmleri, Ulusal Uzun Metraj Yarışması çerçevesinde hem seyirciyle hem de jüri üyeleriyle buluştu.