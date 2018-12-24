Sinemanın tonton komiserine anma

Esenler Belediyesi Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, Hulusi Kentmen’in torunu Melek Kentmen, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Moderatörlüğünü Muhammed Emre Yapraklı’nın üstlendiği programda, Yeşilçam’ın ünlü oyuncularından Süleyman Turan ve sinema yazarı Suat Köçer, Kentmen’in Türk Sineması’ndaki yeri ve hayatını konuştu.

TORUNU, KİTABINDA ANLATACAK

Programda bir selamlama konuşması yapan Melek Kentmen, dedesinin torunlarına da çok iyi davrandığını söyleyerek, “Dedem günlük hayatında ropdöşambırını giyer, gazetesini okurdu. Keyfine düşkün, eğlenceli bir insandı. Dedemi daha iyi anlatabilmek amacıyla kendisiyle ilgili bir kitap yazıyorum. Umarım dedemi güzelce anlatabilirim” dedi.