Sinemaya üç koldan destek

Boğaziçi Film Festivali, film gösterimlerinin yanı sıra sinema sektörünün tartışıldığı etkinliklerle devam ediyor. Hafta sonunda başlayan ve TürkMedya’nın kurumsal ortaklığında gerçekleşen festival kapsamında Akademi Beyoğlu’nda “Sinemada Yapım Dağıtım ve İletişim Süreçleri” başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

Boğaziçi Film Festivali Artistik Direktörü Emrah Kılıç’ın yönettiği “Bosphorus Film Lab Talks” başlıklı etkinlikte, sektörün çeşitli sorunları ele alındı.

Filmi asıl satan senaryosudur

Etkinliğin konuşmacılarından TRT Televizyon Dairesi Başkan Yardımcısı Cemil Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT’nin birleşmesiyle ortaya çıkan bütçenin yapımcıya ciddi bir destek sağladığını ifade etti. TRT’nin son 4 yılda Türk sinemasına daha çok katkı vermeye çalıştığını vurgulayan Yavuz, son birkaç yılda yaklaşık bin 700 televizyon filmi ile 200’e yakın ortak yapım teklifini incelediklerini anlattı. CGV Mars Dağıtım Genel Müdürü Serdar Can, İyi filmlerin doğal olarak kendini satacağını ifade etti. Can, “Şu anda yapımcı arkadaşlara senaryo aşamasında ve oyuncu seçiminde de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Eğer senaryo başarılıysa ben yapımcı olarak destek verebiliyorum” şeklinde konuştu.

Turkcell Dijital Medya Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu ise yeni dünyanın dijitale doğru kaydığının altını çizerek ‘Geçen ay sadece bizim TV platformumuzda yaklaşık 5.8 milyon film izlendi. Bu ciddi bir rakam. Yapımcılara alan açmaya çalışıyoruz. Pek çok festivalin destekçisiyiz” dedi.

FESTİVALDE BUGÜN

- Massimiliano Nardulli, Giovanni Robbiano ve Suzanne Pradel’in konuşmacı olacağı senaryo söyleşisi bugün saat 13:00’te Cezayir’de.

- Christian Frei ve Maxim Arbugaev’in birlikte yönettiği ödüllü film “Genesis 2.0 / Mamutların Peşinde”, saat 12:00’de Atlas Sineması’nda…

- Bent Hamer’ın yönettiği kara komedi “O’Horten” (2007), saat 16:00’da Atlas Sineması’nda…

- İsviçreli yönetmen Germinal Roaux’un “Fortuna”sı saat 19:00’da Beyoğlu Sineması’nda…

- Ulusal yarışma filmi Sefa Öztürk’ün yönettiği “Güven”, saat 19:00’da yönetmen ve oyuncuların katılımıyla Atlas Sineması’nda

- Zhang Ming filmi “The Pluto Moment / Plüton Serüveni”, 21:30’da Beyoğlu Sineması’nda…

- Arjantin sinemasından “The Queen Of Fear / Korku Kraliçesi”, 21:30’da Kadıköy Sineması’nda…