Sınırda heyecanlandıran keşif: Bulgular önemli bir yönetim merkezi ve askeri üs olduğuna işaret ediyor

AA 16 Eylül 2021 Perşembe 14:03 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 14:03

Suriye sınırının sıfır noktasındaki Oylum Höyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Üniversitesi, Kilis Valiliği ve Kilis Belediyesi iş birliğiyle başlatılan kazı çalışmaları Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığında 20 kişilik ekiple devam ediliyor.

Prof. Dr. Engin, gazetecilere, höyüğün geçmişte de bir sınır kenti olduğunu belirtti.

Geçmiş yıllarda çıkartılan eserlerle bölgenin bir yönetim merkezi olduğuna dair ipuçları bulduklarını ifade eden Engin şöyle konuştu:

"Eskiden buranın bir yönetim merkezi olduğu tahmin ediliyordu ama son yıllarda yaptığımız kazı çalışmaları Oylum Höyük'ün bir yönetim merkezi olduğuna şüphe bırakmadı. Önceki yıllarda çıkartılan özellikle çivi yazılı 3 belge ve Hitit dönemine ait yönetici mührü, buranın bir yönetim merkezi olduğunu açıkça ortaya koydu. Bunun dışında Orta Tunç Çağ yani günümüzden yaklaşık 3 bin 900-3 bin 800 öncesine tarihlenen büyük bir anıtsal yapı ortaya çıkardık. Bu büyük bir saray yapısı. Henüz bir bölümünü açığa çıkarttığımız bu yapı yine Oylum Höyük'ün önemini ortaya koymakta."

Höyüğün bereketli bir coğrafyada yer aldığını anlatan Engin, kazı çalışmalarının özellikle Demir ve Tunç çağları tabakalarını araştırmaya yönelik devam ettiğini aktardı.

Engin kazıların tüm hızıyla devam ettiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Orta Tunç Çağı sarayı dışında Genç Tunç Çağı'na tarihlenen ve Hitit İmparatorluk çağıyla çağdaş büyük anıtsal bir yapı ortaya çıktı. Bu yapının şimdi avlu kısmını kazıyoruz. Bu yapıda ele geçen özellikle biri Karkamış Kralı İni-Teşup'a ait olan çeşitli Hitit mühür ve mühür baskıları Oylum Höyük'ün Hititler döneminde de önemli bir yönetim merkezi ve askeri üs olduğunu gösteriyor."

Yaklaşık 2 aydır büyük ölçüde Kilis Valiliğinin desteğiyle çalışmaların devam ettiğine değinen Engin çalışmaların ekime kadar süreceğini sözlerine ekledi.