Sinop'ta 2400 yıllık tarihi eserler ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, üzerinde insan figürü bulunan heykel ile 2 testi ağzı ele geçirildi. Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen tarihi eserlerin 2400 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Olayla ilgili iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.