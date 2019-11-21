19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7046
  • 6,3252
  • 270.292
  • 106785
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Şirazlı sanatçılar sergisi İstanbul’da 

iran’ın kültür başkentlerinden biri olarak gösterilen Şirazlı sanatçıların hat ve tezhip eserlerinden oluşan “Şiraz Ekolü” adlı sergi, Neta Art Sanat Galerisi’nde İstanbulluların beğenisine sunuldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sergiyi düzenleyen Nidra Art Galeri Sanat Yönetmeni Mohsen Mohammadzadeh, galeri olarak İranlı genç sanatçıların İran dışında farklı ülkelerde de tanınması için çeşitli etkinlikler  gerçekleştirdiklerini söyledi. Mohammadzadeh, “Şiraz Ekolü” sergisinde 38 sanatçının 57 eserinin yer aldığını belirterek, “Sergideki sanatçılar Selk Sanat Akademisi öğrencileridir. Bu öğrencileri yetiştiren ünlü hat hocası Alireza Tal- Jangani ve tezhip hocası Mehrangiz Barfi’nin de sergide eserleri bulunuyor. Ayrıca ağırlıklı olarak eserler hadis ve ayetler üzerine hazırlandı” dedi.  Sergi, 22 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak.      

PKK´lılara tepki gösteren o cesur Fransız kadından Türkiye´ye mesaj!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya resmen şov yaptı! Peş peşe ateşlediler

Rusya resmen şov yaptı! Peş peşe ateşlediler

Bir web sitesine mi ihtiyacınız var?

Bir web sitesine mi ihtiyacınız var?

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

'CHP FETÖ'ye teslim oldu' demişti, ihraç edildi: Kabul edilemez

'CHP FETÖ'ye teslim oldu' demişti, ihraç edildi: Kabul edilemez

Dipsiz Göl soruşturmasında açığa alınan isimler belli oldu

Dipsiz Göl soruşturmasında açığa alınan isimler belli oldu

Şule Çet davasında yeni gelişme! Mektupları ortaya çıktı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Mektupları ortaya çıktı

Skandala adları karışmıştı! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Skandala adları karışmıştı! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Sahiplendikleri köpek şans getirdi! Sıfır kilometre otomobil kazandı

Sahiplendikleri köpek şans getirdi! Sıfır kilometre otomobil kazandı
 

POPÜLER HABERLER

Rusya resmen şov yaptı! Peş peşe ateşlediler

Rusya resmen şov yaptı! Peş peşe ateşlediler

40 yıldır Kovboy elbiseleriyle dolaşıyor! Görenler resim çektiriyor

40 yıldır Kovboy elbiseleriyle dolaşıyor! Görenler resim çektiriyor

Kolombiya'da ışıklandırma festivali: Işık ve gölgenin dansı

Kolombiya'da ışıklandırma festivali: Işık ve gölgenin dansı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA