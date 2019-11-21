Şirazlı sanatçılar sergisi İstanbul’da 

Sergiyi düzenleyen Nidra Art Galeri Sanat Yönetmeni Mohsen Mohammadzadeh, galeri olarak İranlı genç sanatçıların İran dışında farklı ülkelerde de tanınması için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Mohammadzadeh, “Şiraz Ekolü” sergisinde 38 sanatçının 57 eserinin yer aldığını belirterek, “Sergideki sanatçılar Selk Sanat Akademisi öğrencileridir. Bu öğrencileri yetiştiren ünlü hat hocası Alireza Tal- Jangani ve tezhip hocası Mehrangiz Barfi’nin de sergide eserleri bulunuyor. Ayrıca ağırlıklı olarak eserler hadis ve ayetler üzerine hazırlandı” dedi. Sergi, 22 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak.