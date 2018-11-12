'Sivil mimarinin örnekleri' restore ediliyor

Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Bayburt'ta, yüzyıllar önce kışın sıcağı, yazın ise serinliği muhafaza etmesiyle ünlü Bayburt taşı ve ahşaptan inşa edilen Bayburt evleri, restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılıyor.

Bayburt Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce bir süre önce yapılan çalışmalar kapsamında, sivil mimari örneği olarak tescillenen, ahşap bezemeleri ve kırman örtüsüyle dikkati çeken 44 evden 3'ünün restorasyonu sürüyor.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, yaptığı açıklamada, Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Bayburt'un, sivil mimari örneği kabul edilen kaleler, ibadethaneler ile evlere sahip olduğunu söyledi.

Evler "sivil mimari örneği" olarak tescillendi

Şehrin kadim kültürünü yansıtan ve geçmişten bugüne varlığını sürdürebilen sivil mimari örneği yapıların eski ihtişamıyla yeniden hayat bulması için çalışma başlattıklarını belirten Pehlivan, öncelikle envanteri çıkarılan evlerin ilgili kurumlarca "sivil mimari örneği" olarak tescillendiğini ifade etti.

Pehlivan, yapıların restore edilmesi sürecinde kamu eliyle yapılması gereken işler olduğu gibi, mülk sahiplerinin de yükümlülükleri bulunduğuna işaret ederek, "Yapılar vatandaşlarımıza ait olduğu için bizlerle iş birliği yapmaları gerekiyor. İlk etapta kendileriyle iletişim kuruldu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda yer alan taşınmaz varlıklara destek sağlanmasına dair yönetmeliğe ilişkin bilgi aktarıldı. Yönetmeliğe göre, yapı sahiplerine hem proje aşamasında hem de belli nispette uygulama aşamasında destek sağlanıyor." dedi.

Kayıtlara göre, şehir merkezinde 44 sivil mimari örneği evin mevcut olduğunu aktaran Pehlivan, şöyle devam etti:

"Şingah Mahallesi Kaleardı Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir evin sahipleriyle iletişim kurularak restorasyon çalışmalarına başlandı. İnşallah önümüzdeki yıl bu evin restorasyonu bitecek. Yine Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze ait Kavalılar Konağı'nda da onarım çalışmaları başladı ve etnografya müzesi olarak dizaynı yapılacak. Başka bir Bayburt evimiz ise Bayburt Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile restore ediliyor. Dolayısıyla, hali hazırda 3 konağımızda çalışma yapılıyor ve bunlardan biri bitme aşamasına geldi, diğerleri ise önümüzdeki yıl tamamlanacak."

"Tescilli evlere sahip çıkmak, geçmişe de sahip çıkmak anlamı taşıyor"

Vali Pehlivan, tescilli yapı sahiplerine, ilgili kurumların desteklerinden yararlanarak evlerini restore ettirmelerini önerdi.

Yapıların restorasyonunun belediye, İl Özel İdaresi ya da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne devredilmek suretiyle de yapılabileceğini anımsatan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Bu konulardaki bilgilendirme çalışmalarını arkadaşlarımızla birlikte sürdüreceğiz. Bu eserler kadim kültürü yansıtıyor. O dönemlerdeki insanların hem yaşam alanlarını, geleneklerini, göreneklerini, o günün koşullarını bize yansıtıyor hem de tavanından tandırına kadar, ortak kullanım alanlarına ve sedirine kadar çok hoş duygular yaşatıyor."

Pehlivan, tescilli evlere sahip çıkmanın, aynı zamanda geçmişe de sahip çıkmak anlamını taşıdığının altını çizerek, "Turizm değeri de olan bu yapılar restore edilince şehrimizin görünümü ve kültürel zenginliğine daha fazla değer katacaklar." diye konuştu.

Bayburt'un, bu tür yapıların restorasyonunun da tamamlanmasıyla her geçen gün daha çok ziyaretçi çekeceğini dile getiren Pehlivan, "Şehrimize gelen misafirlerimiz bir yandan binlerce yıllık geçmişi olan Bayburt Kalesi'nde, camilerimizde ve doğal güzelliklerde vakit geçirirken bir yandan da bu konakları ziyaret etmek suretiyle kültürel yansımaları çok daha yakından görme şansını yakalayacak." değerlendirmesinde bulundu.