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Star Gazetesi Spor Müdürü Aydın Bayram’dan yeni roman: 'Boşanalım Aşkım'

Martı Yayınları, Star Gazetesi Spor Müdürü Aydın Bayram’ın dördüncü romanı 'Boşanalım Aşkım'ı kitapseverlerin beğenisine sundu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Star Gazetesi Spor Müdürü Aydın Bayram, daha önce “Yere Düşen Son Fotoğraf”, “Tetiği Sen Çek” ve “Gözlerini Unutursam Kalbim Kurusun” adlı romanlarını okuyucularıyla buluşturduktan sonra dördüncü kitabını çıkardı.
 
400 sayfadan oluşan “Boşanalım Aşkım” romanı, aşk duygusunu Buket ve Kıvanç karakterleri üzerinden tasvir ediyor.
 
 “Kalbin pusulası bir kere bozuldu mu, tamir etmek imkânsızdır.
 
 En umutsuz anda gerçekleşen bir karşılaşma,
 
Sonunda bir şeylerin anlamını bulmanın sevinci,
 
Hayatındaki boşlukları doldurmanın memnuniyeti,
 
Ve tabii ki mutlulukla gelen ‘biz’ olma hissi…
 
Sonrasında,
 
Bir kadın, bir adam ve sona gelmiş bir evliliğin ucundaki iki yabancı…”
 
Yazara göre bu roman, aşkı bulduğuna inanan ve bir bütün olmak isterken elinde avucunda ne varsa kaybedenlere yazıldı. Bakıp da göremeyenlere, ne kadar bağırsa da sesini duyuramayanlara, yanı başındayken birbirlerine dokunamayanlara, yani bizlere adandı…

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