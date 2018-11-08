Suç ve cezaya sinemadan bakış

Festival Direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci, bilimsel bir programla film festivalini birleştirerek, tüm toplumu ilgilendiren konuları sanatla birlikte tartışmayı amaçladıklarını söyledi. Semerci, tematik bir festival olduklarını ve “adalet” temasını ele aldıklarını dile getirerek, “Adaletin her alanını gösteren, onlarla ilişkili ve yeni olan, Türkiye’de gösterilmemiş filmlerden bir seçki oluşturuyoruz” diye konuştu.

İKİ PANEL DÜZENLENECEK

Filmlerin Kadıköy Sineması ile Atlas Sineması’nda gösterileceğini aktaran Semerci, “İz Bırakanlar” ve “Adalet Terazisi” bölümleriyle birlikte yaklaşık 30 filmin sinemaseverlerle buluşacağını söyledi. Festivalde ayrıca, “Sinema Madde ve Alkol Kullanımını Özendirir mi?” ve “Sinema Adalet İlişkisi” başlıklı iki panel düzenlenecek. Festival, 15 Kasım’da gerçekleşecek ödül töreniyle sona erecek.