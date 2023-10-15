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Kültür Sanat

''Sur Kültür Yolu Festivali'' ziyaretçileri çok sayıda kültür ve sanat etkinliğiyle buluşturdu

Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.

AA15 Ekim 2023 Pazar 15:05 - Güncelleme:
''Sur Kültür Yolu Festivali'' ziyaretçileri çok sayıda kültür ve sanat etkinliğiyle buluşturdu
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 9. durağı "Sur Kültür Yolu Festivali" ikinci gününde devam ediyor.

Keçi Burcu Teras'ta Zerzevan Kalesi Fotoğraf Sergisi açıldı, gökyüzü gözlem şenliği, gökyüzü gece gözlemleri, planetaryum gösterileri ve astronomi sunumları için atölyeler kuruldu.

Tarihi alana gelen ziyaretçiler sergiyi gezme, etkinliklere katılma fırsatı buldu.

Çocuklardan Muhammed Ali Serteş, AA muhabirine, babası ve kardeşi ile gökyüzü gözlem şenliğinde güzel zaman geçirdiğini belirterek, herkese bu etkinliklere katılmalarını tavsiye etti.

Baba Kerem Serteş de çocuklarıyla etkinliklere katılmak için tarihi Keçi Burcu'na geldiklerini ifade ederek, fotoğraf sergisini gezdiklerini söyledi.

Festival kapsamında hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Serteş,"Güzel bir etkinlik. Çocuklarım da bazı aktivitelerde bulundular. Bütün etkinliklere katılıyoruz." dedi.

Gökyüzü gözlem etkinliği atölyesinin sorumlularından Şivan Ayus ise vatandaşların bu etkinliklere yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Bu ilginin bu tür etkinliklere duyulan ihtiyacı da gösterdiğine işaret eden Ayus, "Etkinlikler devam ediyor. 9 gün sürecek etkinliklere her yaştan kişinin katılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

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