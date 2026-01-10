Suriye Arap Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Türk yazar ve yayıncı Peren Birsaygılı Mut'un Star Gazetesi tarafından düzenlenen 12. Necip Fazıl Ödülleri kapsamında "Fikir-Araştırma" ödülüne layık görülmesini takdirle karşılayan bir açıklama yayımladı.

Bakanlık, ödülünü Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Mut'un, Suriye halkının haklı davasına ve kültürüne sunduğu katkıların unutulmaz olduğunu vurguladı.

KÜLTÜREL VE İNSANİ ÇALIŞMALARA ÖVGÜ

Yayımlanan mesajda, Peren Birsaygılı Mut'un Suriye edebiyatını Türkçeye kazandırma konusundaki öncü rolüne dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Peren Birsaygılı Mut, en zor günlerinde Suriye halkının yanında olmuş; gerek kültürel projeleriyle gerekse Suriye'nin kuzeyindeki insani yardım çalışmaları ve deprem dönemindeki özverili faaliyetleriyle gerçek bir dostluk sergilemiştir."

Suriye Arap Cumhuriyeti Kültür Bakanı Sayın Muhammed Salih'e kıymetli tebrik mesajlarından dolayı çok teşekkür ederim.

شكراً جزيلاً لك يا معالي الوزير��.

https://t.co/pa40JJKSuB — Peren Birsaygılı Mut (@PerenMut) January 10, 2026

"FARABİ KİTAP" PROJESİNE TAM DESTEK

Suriye Kültür Bakanlığı, bir vefa borcu olarak Peren Birsaygılı Mut'un kurucusu olduğu "Farabi Kitap" projesini destekleme kararı aldığını duyurdu. Bakanlık yetkilileri, Suriye'nin medeniyet mirasini, kültürünü ve tarihsel rolünü takdirle karşılayan, iki toplum arasında kültürel köprüler kuran tüm projelerin yanında olduklarını belirtti.

KÖPRÜLERİ SANAT VE EDEBİYAT KURUYOR

Peren Birsaygılı Mut, özellikle mazlum halkların sesi olması ve "adalet" odaklı kültürel çalışmalarıyla tanınıyor. Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü ile taçlandırılan bu başarı, Suriye tarafında da büyük bir yankı ve teşekkürle karşılık buldu.