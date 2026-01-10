İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2026 Pazar / 23 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Kültür Sanat

Suriye'den Türkiye'ye kültürel vefa: Peren Birsaygılı Mut'a resmi takdir

Suriye Arap Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, 12. Necip Fazıl Ödülleri kapsamında “Fikir-Araştırma” ödülüne layık görülen Türk yazar ve yayıncı Peren Birsaygılı Mut için takdir mesajı yayımladı. Açıklamada, Mut'un Suriye halkına ve kültürüne sunduğu katkıların kalıcı izler bıraktığı vurgulandı.

HABER MERKEZİ10 Ocak 2026 Cumartesi 23:33 - Güncelleme:
Suriye'den Türkiye'ye kültürel vefa: Peren Birsaygılı Mut'a resmi takdir
ABONE OL

Suriye Arap Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Türk yazar ve yayıncı Peren Birsaygılı Mut'un Star Gazetesi tarafından düzenlenen 12. Necip Fazıl Ödülleri kapsamında "Fikir-Araştırma" ödülüne layık görülmesini takdirle karşılayan bir açıklama yayımladı.

Bakanlık, ödülünü Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Mut'un, Suriye halkının haklı davasına ve kültürüne sunduğu katkıların unutulmaz olduğunu vurguladı.

KÜLTÜREL VE İNSANİ ÇALIŞMALARA ÖVGÜ

Yayımlanan mesajda, Peren Birsaygılı Mut'un Suriye edebiyatını Türkçeye kazandırma konusundaki öncü rolüne dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Peren Birsaygılı Mut, en zor günlerinde Suriye halkının yanında olmuş; gerek kültürel projeleriyle gerekse Suriye'nin kuzeyindeki insani yardım çalışmaları ve deprem dönemindeki özverili faaliyetleriyle gerçek bir dostluk sergilemiştir."

"FARABİ KİTAP" PROJESİNE TAM DESTEK

Suriye Kültür Bakanlığı, bir vefa borcu olarak Peren Birsaygılı Mut'un kurucusu olduğu "Farabi Kitap" projesini destekleme kararı aldığını duyurdu. Bakanlık yetkilileri, Suriye'nin medeniyet mirasini, kültürünü ve tarihsel rolünü takdirle karşılayan, iki toplum arasında kültürel köprüler kuran tüm projelerin yanında olduklarını belirtti.

KÖPRÜLERİ SANAT VE EDEBİYAT KURUYOR

Peren Birsaygılı Mut, özellikle mazlum halkların sesi olması ve "adalet" odaklı kültürel çalışmalarıyla tanınıyor. Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü ile taçlandırılan bu başarı, Suriye tarafında da büyük bir yankı ve teşekkürle karşılık buldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Çatışmalar şiddetlendi: Ukrayna hedeflerine peş peşe saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.