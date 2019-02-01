Tahran’da ‘Ara Kafe’ 

“Ara Güler Universal” projesi kapsamında gerçekleştirilecek sergi, bugün Tahran Nabshi Kültür Merkezi’nde açılacak. Serginin fotoğraf seçkisi, projenin sahibi Patrice Vallette tarafından yapıldı. Güler’in 160 fotoğrafının görülebileceği sergide, Ara Güler’in biyografisinden özel röportaj ve videoların bulunduğu kısa kısa bölümler yayınlanacak. Sergi alanında ayrıca, İstanbul atmosferi içerisinde Ara Kafe’deki gibi bir ortam oluşturulacak. Aynı zamanda kafede çekilmiş videolar, ortam sesleri ve Ara Güler’in masasında otururken verdiği röportajlar izlenime sunulacak.