Tarih merakı 700 yıllık Osmanlı köyüne yatırım yaptırdı

İstanbul'da gıda sektöründe 42 yılını geçiren tarihe meraklı iş adamı Murat Uysal, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alınan 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık'ta satın alıp restore ettirdiği Osmanlı konağında, hem yaşıyor hem de turizm hizmeti sunuyor.

İstanbul'daki şirketini kardeşlerine devrettikten sonra hayalindeki emekliliği yaşamak için 5 yıl önce, Cumalıkızık'ta yıkılmak üzere olan harabe şeklindeki bir Osmanlı konağını satın alan Murat Uysal, mimar kardeşinin yardımıyla yaklaşık 4 yıllık süreçte konağı aslına uygun restore ettirdi.

Ciddi maliyetle yenilediği, tarihe uygun eşyalarla donattığı konağın üst katında kendisi yaşayan Uysal, zemin katı ve bahçesinde ise müşterilerine hizmet veriyor.

Uysal, yaptığı açıklamada, İstanbul'da 42 yıl gıda sektöründe çalıştıktan sonra emekli olduğunu söyledi.

Tarihe hep merak duyduğunu dile getiren Uysal, "Cumalıkızık 700 yıllık bir Osmanlı köyü. Özellikleri çok fazla, manevi duyguları tarihle birleştirdiğinizde çok güzel bir yaşantı ortaya çıkıyor. Manevi duyguları halen yaşatan bir yer. Sanki 50 yıldır burada yaşıyor gibiyim. İnsanları çok sıcakkanlı" dedi.

"Konağı aldığımızda burası harabeydi"

Uysal, konağın restore edilmesinde kardeşinin emeğinin büyük olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Kardeşimin emeklerinin heba olmasını istemedim. Zaten benim de böyle bir işletme hayalim vardı. Böyle bir yer bize nasip oldu. Konağı aldığımızda harabeydi. Çatısı yok gibiydi. Giriş kısmı ahır, bir tarafı da samanlıktı. Üst kısmındaki evde ise yaşlı bir ninemiz vardı, o vefat etti. Burasının benim yaşam alanım olduğunu daha iyi anladım. Emekliliğimin tadını güzel şekilde çıkarabileceğimi, insanlara tarihle ilgili bir şeyler anlatabileceğimi düşündüm."

Restorana "Diriliş Konağı" adını verdiğini ifade eden Uysal, "Ben arayış içindeyim. Genelde yaşlılarla oturup sohbet ederim. Yaşlılarımız bizim için bir hazine. Buranın yolları Osmanlı'nın ince düşüncesiyle yapılmış mühendislik harikası. Ortasından geçen kanalcık var. Gelen sular buradan akar kimsenin evine su girmez." diye konuştu.

Uysal, restorasyonun 4 yıl sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Her türlü izini alındıktan sonra tarihi dokuya zarar vermeden aslına uygun restore edildi. Bahçesinde de çevre dizaynı yaptık. Yaklaşık 900 metrekare civarında. İş adamlığını bırakıp emekliliğin de tadını çıkarıyorum. Restoranımızda da kahvaltı ve yemek türlerini sunuyoruz. Özellikle köy kahvaltımızda doğal ürünlere ağırlık veriyoruz. Bölgede kırsal alanlarda yaşayanlarca yapılan ürünleri veriyoruz kahvaltıda. Gözleme için hazır yufka kullanmıyor, burada çalışan kadınlarımız anlık olarak açıyor. Doğum günü ve özel günlerde de halkımıza hizmet veriyorum. Üst katında da kendim yaşıyorum."