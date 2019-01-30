Tarihçi çok uzman yok!

Prof. Dr. Mehmet Genç, “(Halil İnalcık) Objektif ve teknik tarihçiliğin kurallarına riayet eden eden bir araştırmacıydı.Tarihçiliğimizin çok sayıda eserlerini İngilizce vermesiyle dünyada tanındı” dedi. Türk-Osmanlı tarihine sağladığı katkılarla dünyanın sayılı tarihçileri arasında yer alan Prof. Dr. Halil İnalcık, Macar Kültür Merkezi tarafından düzenlenen programla anıldı. Programda aynı zamanda İnalcık’ın son eseri “Fatih Sultan Mehmet Döneminde Tuna Boyunda Osmanlı Düzeni” adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

İLBER HOCA ANLATTI

Etkinliğe konuk olan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, “’Halil İnalcık kim?’ diye sorarsanız Batı’daki, Doğu’daki, Balkanlar’daki insanların ilk söyleyecekleri şey ‘Balkan tarihini Türk vesikalarından ciddi olarak ele alan, inceleyen, nakleden, yayınlayan hoca’dır derler” dedi. Osmanlı iktisat tarihi üzerine yaptığı çalışmalar ile tanınan Prof. Dr. Mehmet Genç de Türkiye’de şu anda yaklaşık 4 bin tarihçinin bulunduğunu ancak Osmanlı tarihi üzerine yeterince uzman olmadığını kaydetti. Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu tarihçilerin hepsi Osmanlı tarihi ile uğraşıyor. Halbuki bu alanda uzmanlara ihtiyacımız var. Çok acil olarak hem de. Bir kere zirai toplumdur, Osmanlı ekonomisi. Osmanlı’da ziraat üzerine şu an bir tane uzman yok. Sadece birkaç kişi ilgilenmiştir. Sonra demografi tarihi, İnalcık’ın eserlerinde var ama Türkiye’de demografi, teknoloji, entelektüel tarihi yok.”