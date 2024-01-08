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Kültür Sanat

Tarihi Çifte Minareli Medrese'de ''1001 Hatim Fotoğraf Sergisi'' açıldı

Erzurum'da, şehrin ve ülkenin afet ile musibetlerden korunması için yaklaşık 500 yıldır devam eden '1001 Hatim' geleneğinin fotoğrafları, tarihi Çifte Minareli Medrese'de izlenime sunuldu.

AA8 Ocak 2024 Pazartesi 17:44 - Güncelleme:
Tarihi Çifte Minareli Medrese'de ''1001 Hatim Fotoğraf Sergisi'' açıldı
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Erzurum Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından 33 fotoğrafın bulunduğu "1001 Hatim Fotoğraf Sergisi", tarihi Çifte Minareli Medrese'de Vali Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla açıldı.

Vali Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, "1001 Hatim" geleneğinin Erzurum'a has güzelliklerden olduğunu söyledi.

Geleneği önemli bulduğunu dile getiren Çiftçi, "1500'lü yıllarından beri Pir Ali Baba'nın başlattığı bu gelenek devam ediyor. Önümüzdeki cuma inşallah 1001 Hatim geleneği tamamlanacak. 15 Aralık'ta başlamıştı, 12 Ocak'ta bitmiş olacak. Geçen sene 64 bin hatim okunmuş ve duası yapılmıştı, bu sene inşallah daha fazla okunur. Onun duasını hep birlikte gerçekleştiririz. Bu güzel geleneği başlatan Pir Ali Baba'ya rahmetler olsun. Geçmişten bugüne kadar emek veren herkese Cenabıallah rahmetiyle muamele etsin. Bugünkü fotoğraf sergisi hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin de geleneğe özenilerek Türkiye'nin muhtelif yerlerinde de 1001 hatim okunduğunu ancak Erzurum'da geleneğin başka boyuta ulaştığını belirtti.

İl Müftüsü Rüstem Can da "Yaklaşık 500 yıldır devam eden 1001 Hatim ile ilgili yapmış olduğumuz sergi bizlere geçmişlerimizi hayırla yad etmeyi, inşallah bu güzel hatırayı, bu güzel geleneği kıyamete kadar devam ettirme adına bir sergi olacak." dedi.

Konuşmaların ardından kurdeleyi kesen protokol üyeleri, sergilenen fotoğrafları inceledi.

Tarihi Çifte Minareli Medrese'de fotoğraflarının sergilenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren fotoğraf sanatçısı Ahmet Polat ise "2009 yılından beri Ayazpaşa Camisi'nde devam eden geleneği fotoğrafladım. Sergide 33 fotoğraf var." diye konuştu.

Geleneğin Kurtuluş Savaşı gibi bazı dönemlerde sekteye uğradığına işaret eden Polat, herkese gelip burada bu manevi ortamı tatması tavsiyesinde bulunarak, serginin bir hafta boyunca devam edeceğini belirtti.

  • Erzurum afet koruma
  • Çifte Minareli Medrese
  • hatim

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