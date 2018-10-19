Tarihi İmam Abdullah Zaviyesi'nin eyvanı taşındı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Ilısu Barajı göl alanındaki İmam Abdullah Zaviyesi'nin minare ve türbesinin ardından eyvan bölümü de Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki yerine taşındı.

İmam Abdullah Zaviyesi'nin minaresi de taşındı

Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma Çalışmaları kapsamında Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle baraj gölü alanından çıkarılan tarihi eserlerin taşınma çalışmaları devam ediyor.

540 yıllık Zeynel Bey Türbesi ve 1500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı ile İmam Abdullah Zaviyesi'nin minare ve türbesinin de nakledilmesinin ardından 265 ton ağırlığındaki eyvan bölümünün de taşınma işlemi gerçekleşti.

Kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracına yüklenen eyvan bölümünün, yaklaşık 2 bin 400 metre uzaklıktaki yeni yerine nakli tamamlandı.

Hasankeyf Kalesi orta kapısının taşınması

Üç bölüm halinde taşınacak, 1423 yılında Süleyman Han tarafından yaptırılan, yaklaşık 400 ton ağırlığındaki Hasankeyf Kalesi orta kapısının, iki bölümünün ardından dün 96 tekerlekli SPMT aracı ile Dicle Nehri üzerindeki köprüden geçirilerek geçici koruma alanına taşınan 130 ton ağırlığındaki üçüncü bölümünün de bugün Hasankeyf Kültürel Park Alanı'ndaki Arkeopark'ta hazırlanan yeni yerine nakledilmesi planlanıyor.

Ardından geçici koruma alanındaki iki bölüm birleştirilecek.

Öte yandan, 611 yıllık Sultan Süleyman Camisi minaresinin, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için başlatılan çalışma da sürüyor.