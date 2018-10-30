Tarihi Sivas Kalesi açık hava platosuna dönüştürülüyor

Tarihi Sivas Kalesi'nin eteklerinde uygulanacak "Kale Projesi"nde, Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk dönemlerindeki mahalle mimarisinden örnekler yer alıyor.

2019 yılında tamamlanması planlanıyor

Az katlı binaları, sosyal tesisleri, parkları, ibadet yerleri, konakları, bedesteni, arastası, el sanatları çarsısı, restoranı, kafesi, hamamı ile adeta açık hava platosu şeklinde bir görüntü ortaya çıkartacak proje ile çok sayıda dizi ve filme ev sahipliği yapılması hedefleniyor.

Yaklaşık 100 milyon lira maliyetli projenin ilk etabının 2019 yılında tamamlanması planlanıyor.

Tarihi dokuya uygun şekilde yenileme yapılıyor

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, projenin şehir merkezindeki 3. derece sit alanı bölgede uygulanacağını söyledi.

Sivas Kalesi'nin eteklerinin son zamanlarda niteliksiz yapılarla mahalle şekline dönüştüğünü aktaran Aydın, bu alanın tarihi kent meydanı, Ulu Cami ve Gökmedrese arasında kalan değerli bir bölge olduğunu belirtti.

Aydın, tarihi dokuya uygun şekilde kentsel yenileme projesi başlattıklarını anlattı.

"Bu kapsamda eski bir Sivas mahallesi ortaya çıkartmayı hedefliyoruz. Bunlar içinde arastalar, bedestenler, yöresel yemek mekanları, müzik atölyeleri ve el sanatları çarşıları gibi birtakım ticari ve sosyal alanların dışında eski Sivas konaklarından oluşan bir mahalleyi komple inşa ediyoruz."

Proje, açık hava platosu şeklinde tasarlandı

Projenin ilk etap yapım ihalesini başlattıkları belirten Sami Aydın, şunları söyledi:

"İnşallah 2019 yılı itibarıyla belli bir kısmı ortaya çıkmış olacak. Tamamlandığı zaman Sivas'ın tarihine, kültürüne değer ve renk katan, şehre farkındalık kazandıracak projelerden olacağı kanaatindeyiz. Bu tür projeler maalesef çok yok. İnanıyorum ki proje tamamlandığı zaman birçok dizi ve filme ev sahipliği yapacaktır. Adeta açık hava platosu şeklinde bir görüntü ortaya çıkacaktır. Sivas'ın tarihi ve kültürüyle örtüşen, insan odaklı bir çalışma olacağı kanaatindeyim."

Aydın, projenin 3 etap olarak planlandığını, birinci etabın ihalesinin gerçekleştirildiğini ve 2019'da tamamlanacağını dile getirdi.