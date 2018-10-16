Tarık Buğra, yüzyılın en büyük edebiyatçıları listesinde olurdu

Ankara'da düzenlenen “Tarık Buğra 100 Yaşında” bilgi şöleninde konuşan Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Vakfı Başkanı Mehmet Doğan, 20. yüzyılın 10 büyük edebiyatçısı sıralaması yapılsa Tarık Buğra’nın bu listenin başında yer alacağını söyledi. Buğra’nın 100. yaşında büyük toplantılarla anılması gerektiğini belirten Doğan, “Tarık Buğra’yı biz önce hatırlatalım, belki başka kurumlar da kapsamlı çalışmalar yapar diye umuyorduk. Ama ne yazık ki böyle olmadı. Bu yıl aslında Tarık Buğra yılı olmalıydı. Onun gibi evrensel anlamda büyük bir edebiyatçıyı bütün dünyaya tanıtmak için gayret içinde olmalıydık, bunu yapamadık” diye konuştu.

YERLİ VE MİLLİ SES

Öte yandan Tarık Buğra için İstanbul’daki Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi de bir anma programı düzenledi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ndeki ‘Edebiyatımızın yerli ve milli sesi’ başlıklı programda konuşan Prof. Dr. Fatih Andı, Tarık Buğra’nın büyük davaların peşinde koşan bir aydın olduğunu söyledi. Andı, “Buğra’da bir muhalif duruş vardı. Aykırı bir yorum vardı, ‘Küçük Ağa’ romanında resmi tarihin dışına çıkıyordu. Beni sarsan da bu oldu” dedi.

Yazar Beşir Ayvazoğlu da “Tarık abi uçağa binmezdi, en büyük zevki trenle yolculuk yapmaktı. Geç vakte kadar gider restoranda oturur, dostlarıyla sohbet eder, yataklı vagonda seyahat ederdi” dedi. Prof. Dr. Özlem Fedai ise “Onun döneminde herkes toplumsal dramları kültür değişimlerinin sancılarını anlatan romanlar yazarken, Buğra 1949’da yayınladığı ‘Oğlumuz’, Yarın Diye Birşey Yoktur’ hikaye kitaplarında bireysel drama odaklanarak işe başlamıştır” şeklinde konuştu.