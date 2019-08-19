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Tevfik Fikret mezarı başında anıldı

Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair ve yazar Tevfik Fikret, vefatının 104. yılında mezarı başında anıldı.

  • AA
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Aşiyan Müzesinin bahçesindeki kabri başında gerçekleşen anma etkinliğine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Murat Kalkanlı, İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber ile çok sayıda edebiyatsever katıldı.

Kalkanlı burada yaptığı konuşmada, önceki senelerde müzenin yıllık ziyaret ortalamasının 50 bin kişi olduğunu belirterek, "Bu sayıyı daha yukarı çekmeyi belediye olarak arzu edeceğiz. Bunun için çalışacağız." dedi.

Fidel Berber de Tevfik Fikret'in en büyük edebiyatçılar arasında yer aldığını dikkati çekerek, "Tevfik Fikret aydınlanma düşüncesini Türkiye'ye getiren ilk aydındır. Bu düşüncelerini ilk olarak Galatasaray Lisesinde yaymaya başlamış, bu bakımdan Galatasaray Lisesi, Türkiye'de aydınlanmanın beşiği olmuştur." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, etkinliğe katılanlar Aşiyan Müzesi Müdürü Ata Yersu rehberliğinde müzeyi ziyaret etti.

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