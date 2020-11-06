Timur Selçuk neden öldü? Timur Selçuk şarkıları ve hayatı

06 Kasım 2020 Cuma 15:22 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 15:22

Türk müziğinin usta ismi Timur Selçuk hayatını kaybetti. Bir süredir Datça’da yaşayan sanatçının vefat haberini Datça Belediyesi duyurdu. 74 yaşında olan Timur Selçuk şarkılarının yanı sıra Türk pop müziği yorumcusu, piyanist ve besteciydi. Uzun yıllar boyunca Türk müziğinin içerisinde olan Selçuk, 1998 yılında Kültür Bakanlığınca Devlet Sanatçısı unvanını almıştı. Timur Selçuk şarkılarıyla Türk müziğine uzun yıllar katkıda bulundu. Peki Timur Selçuk neden öldü? İşte detaylar

Piyanist, besteci, yorumcu Timur Selçuk, 74 yaşında hayata veda etti. Selçuk, Münir Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğluydu. Timur Selçuk şarkıları ve albümleri haberimizde yer alıyor.

TİMUR SELÇUK NEDEN ÖLDÜ?

Timur Selçuk'un eşi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Dün gece en son saat 11.30'ta beraberdik. Sabaha karşı da ölü bulduk, Herhangi bir rahatsızılığı yoktu. Kalp krizinden öldüğünü düşünüyoruz.

TİMUR SELÇUK KİMDİR?

Timur Selçuk 2 Temmuz 1945 Tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk ve tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğludur.

Beş yaşında piyano çalmaya başlamış, yedi yaşında ilk konserini vermiştir. Galatasaray Lisesi mezunudur. Aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı piyano bölümüne de devam etmiştir. Orhan Veli, Attila İlhan'ın, ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirmiş, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurmuştur.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışmış, Bilgesu Erenus'un "Nereye Payidar" oyunu için besteler yapmış, Uğur Mumcu'nun "Sakıncalı Piyadesi"nin müziklerini yapmış, ayrıca "804 İşçi", "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Tak-Tik", "Küçük Adam Ne Oldu Sana", "Rumuz Goncagül" ve "Galilei-Galileo" adlı oyunların müziklerini yapmıştır. "Sarıpınar 1914", "Üç İstanbul", "Cahide", "Hakkari'de Bir Mevsim" gibi filmlere de fon muziği bestelemiştir.

1998 yılında Kültür Bakanlığınca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.

TİMUR SELÇUK ŞARKILARI

ALBÜMLER

Timur Selçuk ve Orkestrası, Yonce Plak, 1974

İspanyol Meyhanesi, Philips Plak, 1974

Timur Selçuk, Yankı Plak, 1977

Tak Tik, Maral Plak, 1979

İstanbul Oda Orkestrası eşliğinde; Timur Selçuk, Maral Plak, 1979

Dünden Bugüne, Balet Plak, 1982

Timur Selçuk - 3, Balet Plak, 1986

Bir Uzay Masalı - Pop Opera, Balet Plak, 1991

25. Yıl, Balet Plak, 1992

Seçkiler, Ada Müzik, 2000

Abdülhamit Düşerken, Balet Plak, 2004

Babamın Şarkıları, Balet Plak, 2004

Bedreddin, Balet Plak, 2005

45'LİKLER

Ayrılanlar İçin - On Dit, Barclay Plak, 1964

İnme - Çoban Çeşmesi, Balet Plak, 1969

Derbeder Ömrüm - Köylü Kızı, Philips Plak, 1970

Böyledir Akşamları İstanbul'un - Rıhtımda, Philips Plak, 1970

Viens Regarder Le Soleil, Philips Plak, 1971

Bugün Yarın Daima - Kadın Kadın, Philips Plak, 1972

Yaşayamam Sensiz - Sevmek Delilik, Philips Plak, 1972 - 1974

İspanyol Meyhanesi - Beyaz Güvercin, Philips Plak, 1972

Duyar mısın? - Kara Sevda, Grafson Plak, 1972

Sıla Güneşi - Ben Gamlı Hazan Sense Taze Bahar, Yonca Plak, 1972

Kırık Kalpler - Oy Be Nenem, Yonca Plak, 1973

Panayır Günü - Yaralı Ceylan, Yonca Plak, 1973

Sen Nerdesin - Tu Seras Un Concerto, Barclay Plak, 1974

Hürriyete Doğru - Karantinalı Despina, Grafson Plak, 1974

Pireli Şarkı - Memet, Yonca Plak, 1975

Dönek Türküsü - Özgürlük, Yankı Plak, 1978