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Tiyatroya adanmış bir hayat

1950’li yıllardan bu yana Türk tiyatrosuna damga vuran sanatçı Yıldız Kenter’in vefatı sanat dünyasında büyük yankı buldu. Sahneye bir ömür adayan Kenter, tiyatronun ‘kutup yıldızı’ olarak nitelendi.

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Usta sanatçı Yıldız Kenter’in vefatı dolayısıyla çok sayıda ünlü isim üzüntüsünü dile getirdi. Sanatçı Nilüfer Instagram’daki paylaşımında üzüntüsünü şu sözlerle aktardı: “Boğazım düğümlendi duyunca acı haberi. Hocaların hocası, müthiş oyuncu, zarif kadını, Yıldız Kenter’i kaybettik. Efsane oyuncu yıllar önce kaybettiği sevgili eşi Şükran Güngör ve kardeşi Müşfik Kenter’e kavuştu. Allah rahmet eylesin. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”      

PERDE KAPANMAYACAK   

Oyuncu Işıl Yücesoy da Instagram’da başsağlığı dileğinde bulunarak, “Sayın Yıldız Kenter aramızdan ayrıldı. Ama yetiştirdiği öğrencilerde, oyunlarını seyreden seyircinin yüreğinde yaşayacak. Bu perde hiçbir zaman kapanmayacak.” ifadelerine yer verdi.      

Oyuncu Zerrin Tekindor ise Yıldız Kenter’i “Kutup Yıldızı”na benzeterek, “O, kaybolmaz” ifadesini kullandı.      

Demet Akbağ da sanatçının vefatından duyduğu üzüntüyü, “Yıldız Kenter, canım hocam, ustam, Türk tiyatrosuna ve bizlere verdiğin emek için binlerce teşekkür. Adın gibi yıldızlar içinde uyu. Sonsuz saygı, sevgiyle.” mesajıyla paylaştı.      

Oyuncu Reha Özcan, duygularını Twitter’dan “Ülkemiz tarihinin en büyük kadın oyuncusunu kaybetti. Bazen içimde acı çok büyük oluyor. Tek teselli bu topraklarda yaşayıp, son nefesini verdi. Bu dili konuştu. İyi ki... Müşfik Hoca’ya, Şükran Bey’e gitti” şeklinde dile getirdi.      

Oyuncu Zafer Algöz de Yıldız Kenter’in Türk tiyatrosunun divası olduğunu aktararak, “Dünyanın her yerinde gururumuz oldu. Yetiştirdiği oyuncuların en büyüğü Müşfik Kenter’di. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun” şeklindeki görüşlerini aktardı.

AŞİYAN'DA TOPRAĞA VERİLİYOR

Tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Yıldız Kenter, bugün toprağa veriliyor. Usta sanatçı için sabah saat 10.00’da Kenter Tiyatrosu’nda tören düzenlenecek.Sanatçı, Levent Afet Yolal Camisi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Kabristanı’nda toprağa verilecek.

SON FOTOĞRAF 

Yıldız Kenter’in yer aldığı son fotoğraf karelerinden biri... Kenter, fotoğrafta uzun yıllar yanında çalışan Ali Kır, eşi Yıldız Kır ve bakıcısı Esma Uzun ile birlikte görülüyor. 

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