Töre’nin böylesine…

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nce sahnelenecek olan Töre, saat 20.00’de Leyla Gencer Sahnesi’nde perde açacak. Turgut Özakman’ın kaleme aldığı hikayede, toplumsal barışı engelleyen, insanların bedelini yaşamlarıyla ödediği töre konusu anlatılıyor. Erzurum’da, 1900’lerde Karagiller ve Çolakgiller aileleri arasında yıllardır süren kan davasını ve gelişen olayları konu alan yapıt, dans tiyatrosunun önemli örnekleri arasında yer alıyor.