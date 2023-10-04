İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2023 Çarşamba / 20 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5679
  • EURO
    28,9791
  • ALTIN
    1615.83
  • BIST100
    8431.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Kültür Sanat
  • >
  • Trak eserleri gün yüzüne çıkıyor! ''Hera'nın Şehri''nde kazı çalışmaları sürüyor
Kültür Sanat

Trak eserleri gün yüzüne çıkıyor! ''Hera'nın Şehri''nde kazı çalışmaları sürüyor

Tekirdağ'da, 'Hera'nın Şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor. 'Hera'nın Şehri'nde Trak uygarlığının günlük yaşamına ait eşyalar, mezarlar ve çeşitli eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 10:59 - Güncelleme:
Trak eserleri gün yüzüne çıkıyor! ''Hera'nın Şehri''nde kazı çalışmaları sürüyor
ABONE OL

Tekirdağ'daki Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor.

Karaevli Mahallesi'ndeki kazılarda farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan "Hera'nın Şehri"nde Trak uygarlığının günlük yaşamına ait eşyalar, mezarlar ve çeşitli eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik, AA muhabirine, Hera'nın Şehri Antik Kenti'nde 2000 yılında başlayan kazı çalışmalarının sağlık ve kült merkezlerinde devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin medeniyetlerin beşiği olduğunu vurgulayan Atik, büyük bir medeniyete sahip Traklar'ın kökenlerinin halen araştırıldığını kaydetti.

Kentin turizme kazandırılması için ören yeri projelerinin olduğunu anlatan Atik, "Kazı alanından çıkarmış olduğumuz buluntuları halkımızla ve dünyayla paylaşacağız. Dijital anlatımları olan tanıtım binasında gelen ziyaretçilere Traklar'ın hayatı, yaşamları ve kazı alanından çıkartılanlar anlatılacak."diye konuştu.

Atik, kazı çalışmalarının yıl sonuna kadar devam edeceğini de belirtti.

HERA'NIN ŞEHRİ ANTİK KENTİ HAKKINDA

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'a 10 kilometre uzaklıktaki antik yerleşimde Milattan Önce (MÖ) 2000'den Milattan Sonra (MS) 1200'lü yılların sonuna kadar iskan edildiği kazı çalışmalarındaki bulgulardan elde edildi.

Bugüne kadarki kazılarda taş el baltaları, el yapımı pişmiş toprak kaplar bulundu.

Höyük şeklindeki yerleşimin akropolünde sürdürülen kazı çalışmalarında da MÖ 6'ncı yüzyıldan, MS 1'inci yüzyıla kadar kültür katlarının gün ışığına çıkması sağlandı.

MÖ 8'inci yüzyılda Samos (Sisam) Adası'ndan çok sayıda kolonistin şehre yerleştiği biliniyor.

Yerleşimde ele geçen sapan taşları MÖ 6'ncı yüzyıldaki Pers istilası döneminden kalma silah olduğu ortaya çıkarıldı.

Siyah ve kırmızı Figürlü kaplar ve Kerch vazolarının ise MÖ 5 ve 4'üncü yüzyıllarda Yunanistan ve bilhassa Attika Yarımadası ile olan ilişkileri belgelediği ortaya konuldu.

Tunçtan ok uçları, damgalı amphora kulpları ve Helen sikkeleri de şehrin bir liman kenti olarak klasik ve Hellenistik devirlerde Yunanistan ve Ege adalarıyla olan ticari ilişkilere işaret etti.

  • kazı çalışmaları
  • Trak uygarlığı
  • antik eserler
  • Tekirdağ

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.