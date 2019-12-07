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Troya ‘Avrupa Yılın Müzesi’ adayı oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Troya Müzesi’nin “Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2020”de finale kaldığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden Troya Müzesi’nin, Avrupa Konseyinin desteğiyle faaliyet gösteren Avrupa Müze Forumunun düzenlediği “Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2020”de finale kaldığı belirtildi. Eşsiz atmosferi, yaratıcı sunumlarıyla ziyaretçilerini etkileyen Troya Müzesi’nin bu başarısını sosyal medya hesabından duyuran Bakan Ersoy, müzede emeği geçenleri kutladı ve şu ifadeleri kullandı: “Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden Troya Müzemiz Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2020”de finale kaldı. Çok sayıda müze arasından aday gösterilen Troya’yı ülkemize kazandıran sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, müzede emeği olan herkesi kutluyorum.” Avrupa Yılın Müzesi 2020 ödülünü kazanacak müze 29 Nisan-2 Mayıs 2020 tarihlerinde Birleşik Krallık Cardiff Amgueddfa Cymru’daki Wales Ulusal Müzesi’nde düzenlenecek Avrupa Müze Forumu Yıllık Konferansı’nın son gününde törenle açıklanacak. Avrupa Müze Forumunun ana ödülü olarak kabul gören Avrupa Yılın Müzesi Ödülü’ne Türkiye adına  1997’de Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi layık görülmüştü.

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