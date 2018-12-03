Tuluyhan Uğurlu Odesa’da İstanbul’u anlatacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm ve Otelciler Birliği TÜROB tarafından Bristol Otel Kongre Merkezinde düzenlenen “Türkiye: Medeniyetlerin Kesiştiği Nokta” isimli etkinliğin ardından sahneye çıkacak olan Tuluyhan Uğurlu, müzik ve görüntülerle İstanbul’u anlattığı “Dünya Başkenti İstanbul” isimli eserini seslendirecek.