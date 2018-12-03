Tuluyhan Uğurlu Odesa’da İstanbul’u anlatacak
Geçen ekim başında Ukrayna’nın başkenti Kiev’de iki konser veren piyanist-besteci Tuluyhan Uğurlu, yarın akşam Odesa’da yine Ukraynalı sanatseverlerle buluşacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm ve Otelciler Birliği TÜROB tarafından Bristol Otel Kongre Merkezinde düzenlenen “Türkiye: Medeniyetlerin Kesiştiği Nokta” isimli etkinliğin ardından sahneye çıkacak olan Tuluyhan Uğurlu, müzik ve görüntülerle İstanbul’u anlattığı “Dünya Başkenti İstanbul” isimli eserini seslendirecek.
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