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Türk filmleri Almatı'da

Kazakistan’ın Almatı kentinde düzenlenen “5. Türk Filmleri Haftası” bu akşamki açılış galasıyla başlıyor.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve Türkiye’nin Almatı Başkonsolosluğu’nun destekleriyle Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen etkinlikler, Kazakistan’ın Almatı şehrinde 31 Ekim’e kadar sürecek. Açılış galası, bu akşam Lumiera Sineması’nda yönetmenliğini Şükrü Alaçam’ın yaptığı “Locman” filmiyle başlayacak etkinlikler kapsamında “İçimdeki Hazine”, “Chef (Şef)” ve “Rafadan Tayfa” filmleri sinemaseverlerle buluşacak. Ayrıca program çerçevesinde film gösterimlerinden sonra sanatçılarla seyirci buluşmaları yapılacak, El Farabi Üniversitesi ve T.K. Jurgenov Kazak Ulusal Sanat Akademisi’nde öğrencilerle Türk sineması söyleşileri düzenlenecek.

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