Türk filmleri Kazakistan'da

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Almatı Türk Filmleri Haftası dün akşam düzenlenen açılış ve gala programıyla başladı.

Yerli Düşünce Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları, Almatı Başkonsolosluğu, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü'nün destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte Türk sinemasının son dönem örneklerinden filmler Almatılı izleyicilerle buluşuyor.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın yaptığı "Buğday Tanesi"nin gösterimiyle açılışı gerçekleşen etkinlik kapsamında Demir Kadın Neslican, Çakallarla Dans 6, Galaktik Tayfa, Bir Tutam Karanfil ve Babasının Kızı filmleri gösteriliyor.

Açılışa katılan Türkiye'nin Almatı Konsolosu Evren Müderrisoğlu ortak kültürün insanları olarak Türk dünyasının birikimini yaşatmak ve diri tutmak adına sanatsal etkinliklerin önemine işaret etti.

Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu da Türk dünyası ile kurulan yakın ilişkilerin sinema yoluyla daha da perçinlediğini, sanatsal etkileşimlerin özellikle genç nüfusun aidiyet bağlarının güçlenmesine katkı sağladığını söyledi.

Kazak Film Genel Müdür yardımcısı Aydar Omarov da "Türkiye'den meslektaşlarımızı misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Filmlerin 25 Eylül Pazartesi gününe kadar ücretsiz olarak gösterileceğini belirten Türk Filmleri Haftası Genel Koordinatörü Öner Kılıç da geniş izleyici kitlesine ulaşmak adına komedi, dram, animasyon gibi farklı türlerde bir seçki hazırladıklarını dile getirdi.

Türkiye'den çok sayıda davetlinin katıldığı programda Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu, Buğday Tanesi filmi yapımcısı Serkan Bayram, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Temsilcisi Tayfun Esmer, yönetmen Murat Şeker, yapımcılar Hülya Şeker, Galip Günel, İsmail Fidan, oyuncular Didem Balçın, Yalçın Hafızoğlu, Akşam Gazetesi kültür sanat yazarı Bedir Acar, Türk Filmleri Haftası Proje Koordinatörü Narin Nur Akdi, Türk Filmleri Haftası Genel Koordinatörü Öner Kılıç yer alıyor.

2016 yılından beri Türk coğrafyasında devam eden ve her yıl binlerce sinemasever ile buluşan "Türk Film Haftaları"nda sanatçı katılımıyla söyleşiler de yapılıyor.

Kazakistanlı sinema okulu öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği söyleşilerde Türkiye'den sinema profesyonelleri tecrübelerini paylaşıyor.

Etkinlik kapsamında Türkiye'den gelen yönetmen, oyuncu ve yapımcılarla Kazak Film Stüdyolarına ziyaret ve Kazakistanlı sinemacılarla buluşmalar da gerçekleşiyor.