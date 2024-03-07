İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2024 Cuma / 28 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,8722
  • EURO
    35,1068
  • ALTIN
    2210.53
  • BIST100
    9054.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Kültür Sanat

Türk piyanist Büşra Kayıkçı Budapeşte'de konser verdi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında, Türk piyanist Büşra Kayıkçı konser verdi.

AA7 Mart 2024 Perşembe 23:36 - Güncelleme:
Türk piyanist Büşra Kayıkçı Budapeşte'de konser verdi
ABONE OL

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen programa, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Budapeşte Kültürel Miras Evi'nde düzenlenen konserde piyanist Kayıkçı, Quba, Fernweh, Doğum ve Olive isimlerindeki kendi bestelerini icra etti.

Konserde bestelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Kayıkçı, kültür yılı kapsamında YEE'nin girişimiyle Macar sanatseverlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kayıkçı, "Tuna" isimli eserini Macaristan'ın Vac şehrinde bulunan özel tasarım Una Corda piyanosuyla kaydetme fırsatı bulduğunu, bu nedenle de Macaristan'a gelmesinin kendisi için çok daha anlamlı olduğunu ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.