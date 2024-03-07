Türk piyanist Büşra Kayıkçı Budapeşte'de konser verdi

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen programa, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Budapeşte Kültürel Miras Evi'nde düzenlenen konserde piyanist Kayıkçı, Quba, Fernweh, Doğum ve Olive isimlerindeki kendi bestelerini icra etti.

Konserde bestelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Kayıkçı, kültür yılı kapsamında YEE'nin girişimiyle Macar sanatseverlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kayıkçı, "Tuna" isimli eserini Macaristan'ın Vac şehrinde bulunan özel tasarım Una Corda piyanosuyla kaydetme fırsatı bulduğunu, bu nedenle de Macaristan'a gelmesinin kendisi için çok daha anlamlı olduğunu ifade etti.