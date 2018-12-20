Türk şiirinin ‘Çelebi’ şairine vefa

Türk çağdaş edebiyatının önemli isimlerinden şair Asaf Halet Çelebi, doğumunun 111. yıl dönümünde düzenlenecek panelle yad edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Anadolu Yazarlar Birliği tarafından “Bu Toprağın Güzideleri” temasıyla düzenlenen panel, 22 Aralık’ta (yarın) Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.Çelebi’nin şiir sanatı, Türk edebiyatındaki yeri ve renkli kişiliğinin konuşulacağı panel, iki bölümden oluşacak. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Fatih Andı’nın üstleneceği ilk bölümde, Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu, Dr. Celal Fedai, Dr. Ahmet Demirhan ve Dr. Şerif Eskin; Hüseyin Akın’ın yöneteceği ikinci bölümde ise Hüseyin Su, Cem Yavuz ve Ali Günvar konuşmacı olarak yer alacak.

Asaf Halet Çelebi

Asaf Halet Çelebi, Dahiliye Nezareti memurlarından Mehmet Sait Halet Bey’in oğlu olarak 27 Aralık 1907’de İstanbul’da dünyaya geldi. Çelebi, gençlik yıllarında divan edebiyatından etkilendi, gazeller ve rubailer yazdı. 1937’den sonra serbest ölçü kullanmaya ve Batı şiirinin tekniklerine yönelmeye başladı. İlk dönem eserlerinin ardından şiirlerinde dinlerden, ideolojilerden ve toplumsal olaylardan çok Anadolu-İran-Hindistan çizgisi üzerinde uzanan bir yaşamın görünümlerini sesler aracılığıyla dile getirdi. Çelebi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü kitaplığında görevliyken, 15 Ekim 1958’de yaşama veda etti.