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Türk sinemasına 58 milyon liralık destek

Bu yılın Eylül ayı itibarıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığının Türk sinemasına sağladığı destek miktarı 58,1 milyon liraya ulaştı.

  • AA
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Bakanlık verileri ile Cumhurbaşkanlığı 2019 yılı programına göre, sektör için tek fon kaynağı olma özelliğini taşıyan sinema destekleri ile yurt içi ve yurt dışında önemli başarılara imza atan Türk sinemasına milyonlarca liralık kaynak aktarıldı.

Destekler, ulusal sinema eserlerinin izleyiciyle buluşturulması, nitelikli eser üretiminin teşvik edilmesi ve sinema alanındaki ulusal kültür mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla verildi. Bu kapsamda, 2004-2018 yıllarında aktarılan toplam destek miktarı 430 milyon liraya ulaştı. Sadece 2017'de verilen destek ise 55,7 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Bakanlıkça 2018 Eylül ayı itibarıyla sinema sektörüne aktarılan kaynakların toplam miktarı ise 58,1 milyon lira oldu.

Yerli filmlerin 9 aylık gişe hasılatı 310 milyon lira

Sinema Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2017'de vizyona giren toplam 308 filmin 106'sını yerli filmler oluşturdu.

Geçen yıl toplam 49,3 milyon kişi sinemaya giderken, yerli filmleri tercih edenlerin sayısı 23,2 milyon oldu. Bu dönemde gişe gelirleri 599,2 milyon lira olarak belirlendi.

Bu yılın eylül ayı itibarıyla beyaz perdede 136'sı yerli, toplam 346 film seyirciyle buluştu. 9 aylık dönemde toplam seyirci sayısı 47 milyon olurken, yerli film seyircilerinin oranı 26 milyon oldu. Gişe gelirleri ise sadece 9 ayda 584 milyon liraya ulaştı.

Yerli filmlerin 2017'de gişe hasılatı 268 milyon lira olurken, bu yılın 9 aylık döneminde yerli filmlerden 310 milyon lira gişe geliri elde edildi.

Türk sineması yüzde 56'lık yerli film izleme oranıyla önceki yıllarda elde ettiği Avrupa'daki birincilik konumunu bu yıl da sürdürdü.

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