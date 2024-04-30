İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2024 Salı / 22 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3804
  • EURO
    34,6961
  • ALTIN
    2404.99
  • BIST100
    10099.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Kültür Sanat

Türk Telekom ile AKM'de dijital sanat etkinlikleri

Türk Telekom, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İstanbul Digital Art Festivali'nin (IDAF) teknoloji sponsoru oldu.

AA30 Nisan 2024 Salı 15:12 - Güncelleme:
Türk Telekom ile AKM'de dijital sanat etkinlikleri
ABONE OL

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2-5 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen IDAF, dijital sanatlar alanında yurt içinden ve yurt dışından önemli isimleri sanatseverlerle buluşturacak.

Festival, çocuk ve gençlik atölyelerine, panellere, görsel ve işitsel performanslara da ev sahipliği yapacak.

Bu yıl "Search Reality" (Gerçekliği Ara) temasıyla düzenlenecek festivalde yaklaşık 55 sanatçının eseri sergilenecek.

Şirket, sanatseverlere bir dijital deneyim sunmayı amaçlıyor.

Festival boyunca AKM'nin içinde buluşma ve deneyim noktası olarak kurgulanan "Türk Telekom Lounge" alanında her gün paneller düzenlenecek.

Ziyaretçiler, artırılmış gerçeklikle hazırlanan "Yeşilçam" sergisinde teknolojik bir nostalji yaşayacak.

Öte yandan, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle gerçekleştirilecek "Fiber İleri Dönüşüm Atölyesi"nde atık fiber kablolar kullanılarak sanat eseri yapılacak.

  • IDAF2021
  • TeknolojiSponsor
  • TürkTelekom

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.