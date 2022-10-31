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Kültür Sanat

Türk ve Azerbaycanlı sanatçılar Bakü'de ortak konser verdi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 2022 Şuşa Yılı dolayısıyla Türk ve Azerbaycanlı sanatçılar ortak konser verdi.

AA31 Ekim 2022 Pazartesi 23:25 - Güncelleme:
Türk ve Azerbaycanlı sanatçılar Bakü'de ortak konser verdi
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 2022 Şuşa Yılı dolayısıyla Türk ve Azerbaycanlı sanatçılar ortak konser verdi.

Azerbaycan Devlet Filarmonisinde Hazar Folklor Eğitim ve Araştırma Derneğinin (HAZARFEM) organizasyonunda TRT, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ver Turizm Bakanlığı, Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve Çayeli Dernekleri Federasyonunun ortak düzenlediği konsere çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte TRT sanatçıları ile Azerbaycan devlet sanatçıları sahne alarak Türk ve Azerbaycan halk türküleri seslendirdi.

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