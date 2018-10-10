Türk yayın dünyası Frankfurt’ta 

Avrupa'nın en önemli finans merkezlerinden biri olan Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen Frankfurt Uluslararası Kitap Fuarı dün başladı. Bu yıl 70’incisi düzenlenen fuara 137 ülkeden yayınevi katılıyor. Gürcistan’ın konuk ülke olarak ağırlandığı fuarda çok sayıda Türk yayıncı da yerini aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanı sıra İstanbul Ticaret Odası (İTO) da Türk yayıncıları yalnız bırakmadı. Fuar açılışına Türkiye’den Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Kültür AŞ Başkanı Kemal Kaptaner ve tarihçi yazar İlber Ortaylı’nın yanı sıra yayınevi temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

PAZAR 143 MİLYAR DOLAR

Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Haluk Dursun Türkiye’nin tanıtımında kültürel çeşitliliğin büyük önem taşıdığını söyledi. Dursun, Türkiye’nin tarihsel ve kültürel birikimiyle dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğunu ifade ederek bu zenginliği uluslararası platformlara taşımak için kararlı olduklarını dile getirdi. İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay da “İçinden geçmekte olduğumuz sıkıntılı süreçte yayın sektörünün yanında olmalıyız ki, yarın için yatırım yapmış olalım” dedi. “Ticaretin olmazsa olmazı kültürdür” diyen Kuralay, İTO olarak Türk yayıncılık sektörünü desteklediklerini ifade etti. 102 ülkeden 7 bin 300 yayıncı kuruluşun stant açtığı,10 bin gazeteci ve ‘blogger’ın izlediği fuarda, 5 gün boyunca 4 binden fazla etkinlik yapılacak. İTO da 143 milyar dolarlık dünya kitap pazarının büyük firmalarının yer aldığı fuara 12’nci kez katılıyor. İTO’nun standında ayrıca 10 yayınevinin kitapları sergileniyor. Beş gün sürecek fuarda Türk Edebiyatı’nın ve yayıncılığının seçkin örnekleri de okurla buluşuyor.

Endüstriyel tarım önemli

İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, kağıdın hammaddesi olan selülozda yüksek talep sebebiyle dolar bazında yüzde 30’ları aşan bir fiyat artışı yaşandığına değindi. Türkiye’de satılan kitapların yüzde 30’unu yabancı dillerden çevrilen kitapların oluşturduğunu belirten Kuralay “Döviz kurundaki yükselişin yayın çeşitliliği anlamında da bir risk oluşturmaması için uluslararası yayıncılarla görüşüyoruz” dedi ve ekledi: “Kağıt ve kağıt hamuru üretimi için devlet öncü olabilir. Üretim kapasitemizi artırmak için ağaç, endüstriyel orman tarımı da çok önemli.”