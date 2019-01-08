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Türkiye’de kişi başına 7 kitap yayınlandı

Türkiye’de geçen yıl, bandrol muafiyetine tabi yayınlar da dahil olmak üzere 580 milyon  kitap basıldı, kişi başına düşen kitap sayısı 7,18 oldu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018 yılı müzik ve sinema yapımlarıyla kitaplara ilişkin bandrol sayıları ve fikir sanat eserlerinin tescil işlemlerine ilişkin verileri belli oldu.      

Telif Hakları Genel Müdürlüğünün bandrol ve tescil istatistiklerine göre, süreli olmayan yayın (kitap) bandrolü satışı 2017’de 407 milyonken, 2018’de 410 milyon 641 bin 305’e yükseldi. Eser türlerine göre en fazla bandrol satışı 215 milyon ile eğitim kategorisinde gerçekleşti. Yetişkin kategorisinde 74 milyon, inanç kategorisinde 44 milyon, çocuk-gençlik kategorisinde 41 milyon, thal yayında 5 milyon 901 bin ve akademik alanda ise yaklayık 4,5  milyon bandrol satışı yapıldı.      

MÜZİKTE DİJİTAL ETKİSİ

Yayınların toplamı yaklaşık 581 milyona ulaşarak Türkiye’de kişi başına düşen kitap sayısı 7,18 olarak belirlendi. Bu arada sinema ve müzik eserlerine ilişkin bandrol sayılarında, dijital yollardan satış ve dijital yayınların yaygınlaşması nedeniyle düşüş yaşandı. Geçen yıl 756 sinema filmi tescil edilirken, müzik alanında 2 bin 204 müzik yapımı tescil edildi, 4 milyon 120 bin bandrol satıldı.      

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