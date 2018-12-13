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Türk-Japon dostluğunda ‘Yuvaya Dönüş’ etkisi

Gazeteci, yazar ve yapımcı Erdal Güven, çekimlerine başladıkları “Yuvaya Dönüş” filmini, Türk-Japon dostluğuna katkıda bulunmak için yaptıklarını söyledi.

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“Japonya ve Türkiye arasında iki mihenk taşı var. Bunlardan biri Ertuğrul Fırkateyni kazası, diğeri de 1985’te Tahran’da mahsur Kalan 215 Japon’un kurtarılması’ diyen Güven, bu iki önemli konunun her iki tarafın kamuoyunca yüzeysel bilindiğini aktardı. 215 Japonya vatandaşının mahsur kaldıkları Tahran’dan Türkiye’ye getiriliş öyküsünü anlatan “Yuvaya Dönüş” adlı sinema filminin çekimleri devam ediyor. Senaryosu Fatih Özcan ve Şeyda Delibaşı tarafından kaleme alınan  filmin yönetmen koltuğunda ise Hakan Kurşun oturuyor. Macmedya adına filmin yapımcılığını da üstlenen Erdal Güven, kendisinin yazdığı “Tahran’dan Kaçış” adlı kitaptan uyarlanan filmi Türkiye ile Japonya arasında dostluk köprüsü olacağını sözlerine ekledi. 

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